创建临床试验安全视频：提升合规性
通过清晰、简洁的演示视频赋能您的研究团队，利用AI虚拟形象使复杂主题变得引人入胜。
对于新的临床研究人员来说，一段90秒的教学视频，详细介绍不良事件的基础知识和收集方法，将在临床研究中非常有价值。视觉风格应具有吸引力，采用信息图表式元素和简洁、信息丰富的解说，并通过HeyGen的模板和场景以及自动添加字幕/说明来增强可访问性。
为数据管理人员开发一个45秒的演示视频，展示去除PHI的实际过程。视觉呈现需要干净、精确和逐步进行，或许可以结合库存视频或媒体库支持来说明去除过程，所有内容通过HeyGen的从脚本到视频功能生成旁白。
为有经验的研究人员创建一个30秒的动态总结视频，突出临床研究中偏差的关键方面。这个高层次概述应具有自信和权威的声音，采用动态视觉效果，并可以通过HeyGen的纵横比调整和导出功能轻松适应各种平台。
创意引擎
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化临床试验安全视频的创建？
HeyGen通过使用AI虚拟形象和从文本到视频技术，快速制作引人入胜的临床试验安全视频。这简化了关键培训视频的开发，提高了清晰度和用户体验。
HeyGen可以帮助制作哪些类型的临床研究培训视频？
HeyGen非常适合生成多样化的临床研究培训视频，包括知情同意、不良事件基础与收集、严重不良事件基础以及临床研究中的偏差模块。其强大的功能支持创建全面的临床试验信息和演示视频。
HeyGen能否帮助研究团队标准化临床试验信息？
是的，HeyGen通过其品牌控制、模板和从文本到视频的功能，帮助研究团队创建一致且专业的临床试验信息。这确保了所有短视频和临床研究培训材料的信息统一。
HeyGen如何改善临床研究培训的用户体验？
HeyGen通过将复杂的临床研究数据转化为易于理解的短视频，并配以AI生成的旁白和字幕，显著改善了用户体验。这种方法使得重要的临床试验信息对所有利益相关者更具可访问性和吸引力。