轻松创建客户培训视频
在几分钟内制作引人入胜的客户培训视频。利用AI虚拟形象进行动态演示，无需复杂拍摄即可提升理解。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个2分钟的“情景训练视频”，针对在特定高级功能上遇到困难的现有客户。该视频应利用动态模板和场景生动地展示常见用例并解决潜在问题，通过引人入胜的视觉故事讲述使复杂信息易于理解。
制作一个45秒的“主持人教程视频”，提供一个快速提示，帮助客户优化工作流程。采用充满活力和现代的视觉风格，使用醒目的屏幕字幕/标题突出关键要点，使其在使用HeyGen的字幕/标题功能后，易于在各种平台上为忙碌的客户所接受和消化。
制作一个1分钟的“客户培训视频”，详细介绍最大化产品价值的最佳实践，完全基于预先编写的脚本生成。视频应具有指导性和清晰的视觉美感，或许可以结合HeyGen媒体库中的素材来强化关键概念，确保为所有客户提供全面的指导。
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助我为团队创建引人入胜的培训视频？
HeyGen允许您轻松使用先进的AI虚拟形象和从脚本到视频的功能创建引人入胜的培训视频。您可以利用各种培训视频模板快速制作专业内容，吸引您的观众。
HeyGen可以用于创建客户培训视频或员工培训视频吗？
当然可以。HeyGen是一个多功能的培训视频制作工具，非常适合制作客户培训视频和内部员工培训视频。其功能使您能够为任何观众提供一致的高质量教程视频。
HeyGen为动画培训视频提供了哪些创意功能？
HeyGen使您能够制作动态的动画培训视频，具有可定制的AI虚拟形象和多样化的模板。您还可以无缝地结合主持人教程视频，利用屏幕录制，并添加字幕或标题以增强可访问性。
使用HeyGen制作操作视频或教程视频容易吗？
是的，HeyGen简化了创建有效操作视频和教程视频的过程。只需输入您的脚本，选择一个AI虚拟形象，HeyGen就会生成您的视频，让您专注于清晰的指导，而不是复杂的视频编辑。