轻松创建客户培训视频

在几分钟内制作引人入胜的客户培训视频。利用AI虚拟形象进行动态演示，无需复杂拍摄即可提升理解。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个2分钟的“情景训练视频”，针对在特定高级功能上遇到困难的现有客户。该视频应利用动态模板和场景生动地展示常见用例并解决潜在问题，通过引人入胜的视觉故事讲述使复杂信息易于理解。
示例提示词2
制作一个45秒的“主持人教程视频”，提供一个快速提示，帮助客户优化工作流程。采用充满活力和现代的视觉风格，使用醒目的屏幕字幕/标题突出关键要点，使其在使用HeyGen的字幕/标题功能后，易于在各种平台上为忙碌的客户所接受和消化。
示例提示词3
制作一个1分钟的“客户培训视频”，详细介绍最大化产品价值的最佳实践，完全基于预先编写的脚本生成。视频应具有指导性和清晰的视觉美感，或许可以结合HeyGen媒体库中的素材来强化关键概念，确保为所有客户提供全面的指导。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本,选择与语气和信息相符的图片,添加自然且具有情感意识的配音,应用编辑和过渡以获得精致的节奏,并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

创建客户培训视频的工作原理

使用直观的AI工具和智能功能轻松制作具有影响力的客户培训视频，教育并吸引您的观众。

1
Step 1
创建您的视频脚本
首先概述您的培训内容。利用HeyGen的从脚本到视频功能，将您的书面文本直接转化为引人入胜的视频场景，确保为您的客户提供清晰和准确的信息。
2
Step 2
选择视觉元素
通过选择各种专业的AI虚拟形象和预设计模板来增强参与度，以有效传达您的品牌和信息。
3
Step 3
添加字幕和品牌元素
通过轻松添加精确的字幕/标题确保普遍理解。您还可以应用品牌的颜色和标志，以保持一致且专业的外观。
4
Step 4
导出和分享
通过选择最佳的纵横比调整和导出选项来完成您的客户培训视频。在所有平台上分享您的专业高质量视频，以有效地教育您的客户。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

快速制作简洁的教程片段

快速创建引人入胜的短格式教程视频和片段，提供快速学习提示或补充内容以进行客户培训。

常见问题

HeyGen如何帮助我为团队创建引人入胜的培训视频？

HeyGen允许您轻松使用先进的AI虚拟形象和从脚本到视频的功能创建引人入胜的培训视频。您可以利用各种培训视频模板快速制作专业内容，吸引您的观众。

HeyGen可以用于创建客户培训视频或员工培训视频吗？

当然可以。HeyGen是一个多功能的培训视频制作工具，非常适合制作客户培训视频和内部员工培训视频。其功能使您能够为任何观众提供一致的高质量教程视频。

HeyGen为动画培训视频提供了哪些创意功能？

HeyGen使您能够制作动态的动画培训视频，具有可定制的AI虚拟形象和多样化的模板。您还可以无缝地结合主持人教程视频，利用屏幕录制，并添加字幕或标题以增强可访问性。

使用HeyGen制作操作视频或教程视频容易吗？

是的，HeyGen简化了创建有效操作视频和教程视频的过程。只需输入您的脚本，选择一个AI虚拟形象，HeyGen就会生成您的视频，让您专注于清晰的指导，而不是复杂的视频编辑。