Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个60秒的简明教学视频，面向员工、银行柜员和零售人员，强调安全和准确的支票处理最佳实践。视频应由一个友好但权威的“AI化身”直接对着镜头呈现关键信息，并在屏幕上突出显示关键点。音频应平静且令人安心，确保内容吸引观众并在学习正确的支票处理技术时留下深刻印象。
示例提示词2
为新员工和企业培训部门制作一个30秒的动态培训视频，提供基本支票处理的快速分步指南。视觉风格应明亮且富有表现力，结合HeyGen的“媒体库/素材支持”无缝集成相关素材和图形以增强理解。清晰且鼓舞人心的AI声音应进行旁白，使视频制作过程简单，最终产品成为易于消化的视觉辅助工具。
示例提示词3
为远程工作者和财务团队生成一个50秒的信息视频，探索新技术，重点介绍远程支票存款的最佳实践。视觉美学应现代且技术导向，利用分屏展示软件界面，同时确保所有对话都有清晰同步的“字幕/说明”以实现最大可访问性。该项目利用AI驱动的工具有效传达复杂的财务程序，并作为优秀的在线视频内容。
创意引擎

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何创建支票处理视频

使用AI驱动的工具快速制作专业且引人入胜的支票处理视频，使复杂的指令易于理解和遵循。

1
Step 1
创建您的脚本
首先在HeyGen的编辑器中编写或粘贴您的支票处理脚本。我们的从脚本到视频功能将您的文本转化为视觉叙述，以提供清晰的指导。
2
Step 2
选择您的主持人
从多样化的AI化身库中选择一个来呈现您的指南。一个引人注目的虚拟代言人可以提高参与度，使复杂的流程易于跟随。
3
Step 3
添加视觉效果和声音
从我们的媒体库中整合相关视觉效果以说明步骤。利用语音生成功能添加高质量的旁白，确保您的指令既能被看到又能被清晰地听到。
4
Step 4
导出并分享
通过添加品牌控制来完成您的视频，然后使用纵横比调整和导出生成完美的格式。轻松分享您完成的专业支票处理视频。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

澄清复杂程序

使用清晰简洁的AI驱动视频解密复杂的支票处理规则和法规，提高理解和合规性。

