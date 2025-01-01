使用AI力量创建编目视频
简化您的视频管理工作流程并自动化内容创建。利用HeyGen的字幕功能扩大覆盖面和可访问性。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
创建一个90秒的引人入胜的教学视频，面向企业解决方案架构师和数字资产管理人员，展示工作流自动化在数字资产管理中的无缝集成。采用时尚现代的视觉美学，结合屏幕录制和动画叠加，由引人入胜的AI化身引导观众了解关键优势。此视频有效利用HeyGen的AI化身，以清晰和专业的方式呈现复杂的技术解决方案。
为培训与发展专家和企业学习设计师开发一个2分钟的综合培训视频，说明在新编目系统中输入元数据的最佳实践，以增强培训计划。视觉和音频风格应具有教育性和吸引力，结合清晰的分步说明和实际示例，HeyGen的字幕确保可访问性并强化关键术语以提高记忆。
制作一个45秒的动态产品展示视频，面向产品经理和营销团队，推广一个用于创建编目视频的新视频管理平台。视觉风格应充满活力且节奏快速，通过快速剪辑和屏幕文本动画突出关键UI功能和用户优势。此视频展示了HeyGen的从脚本到视频的能力，能够瞬间将详细脚本转化为有影响力且引人入胜的视觉叙述。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何通过AI简化编目视频的创建？
HeyGen利用先进的AI技术从文本脚本自动创建高质量的编目视频，大大简化了您的工作流程。您可以快速使用AI化身和可定制的视频模板生成专业视频内容，大幅减少视频管理的制作时间和精力。
HeyGen提供哪些AI驱动的功能来增强视频资产管理？
HeyGen提供强大的AI驱动解决方案，包括逼真的AI化身和动态AI语音演员，以提升您的视频内容，实现高效的数字资产管理。其AI字幕生成器自动添加字幕，进一步提高视频编目的可访问性和可搜索性。
HeyGen是否支持组织和管理视频内容的高级功能？
虽然HeyGen主要专注于高质量编目视频的创建，但它通过促进一致的品牌和内容生成来实现高效的视频管理。这一基础允许更好地集成到您现有的数字资产管理系统中，可以应用全面的元数据以实现卓越的组织和工作流程自动化。
企业为何应选择HeyGen作为其AI驱动的编目视频解决方案？
HeyGen通过先进的AI技术使企业能够快速大规模地创建专业的编目视频，显著提高参与度和效率。凭借其直观的界面和强大的AI驱动编目解决方案，HeyGen帮助您制作引人入胜的视频，有效展示您的产品和服务以提升销售参与度。