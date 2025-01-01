轻松创建个案管理培训视频
使用AI虚拟形象快速制作引人入胜的在线计算机培训，简化您的工作流程。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一段60秒的情景视频，针对有经验的个案经理，详细介绍在处理WIOA项目条目时保持数据完整性的最佳实践。视觉风格应引人入胜且实用，使用屏幕文本高亮显示，音频应清晰简洁。利用HeyGen的语音生成功能，确保这些重要培训材料的叙述一致且高质量。
创建一段75秒的实用演示视频，面向个案管理主管，展示如何高效生成SNAP项目的复杂报告。这种在线计算机培训应具有信息丰富且简洁的视觉风格，展示实用应用和动态图形，并配以积极鼓舞的音频。使用HeyGen的模板和场景快速组装专业且有影响力的内容。
为所有个案管理人员设计一段80秒的短视频，强调关键的安全协议和有效的用户账户管理，作为其持续个案管理培训的一部分。视觉风格应权威但平易近人，使用清晰的信息图表和要点列表，辅以友好且令人安心的音频风格。通过使用HeyGen的字幕/说明功能，确保这一重要培训指南的全球可访问性。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化个案管理培训视频的制作？
HeyGen通过将“文本转视频”与逼真的“AI虚拟形象”和“语音生成”结合，简化了“个案管理培训视频”的制作。这使您无需复杂的设备或专业的视频编辑技能即可快速开发引人入胜的“培训视频”。
HeyGen提供哪些功能来增强在线计算机培训？
HeyGen提供“AI虚拟形象”、“字幕/说明”和丰富的“模板和场景”，使您的“在线计算机培训”更加生动和易于访问。这些工具有助于创建专业的“培训材料”，保持学习者的参与度。
HeyGen可以用于开发特定项目如WIOA或SNAP的全面培训材料吗？
当然可以，HeyGen非常适合为“WIOA”、“SNAP项目”或“选择项目”等项目创建详细的“培训材料”。您可以轻松地从脚本生成指导性“培训视频”，结合“语音生成”，并利用“媒体库/素材支持”提供清晰的“系统导航”和“报告生成”指导。
HeyGen如何支持各种培训指南和桌面辅助工具的品牌化和定制化？
HeyGen通过强大的“品牌控制”确保您的“培训指南”和“桌面辅助工具”保持一致的专业外观，适用于徽标和颜色。您可以定制“模板和场景”，并利用“纵横比调整和导出”功能，完美地为任何平台或格式量身定制您的“培训视频”。