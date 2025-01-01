创建招聘会亮点视频：吸引顶尖人才
通过展示您的雇主品牌，使用可定制的“模板和场景”简化视频制作并吸引顶尖人才。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个信息丰富的45秒视频回顾，专为招聘人员和内部利益相关者设计，总结招聘会的关键成功和顶尖人才的参与。视觉风格应专业且简洁，结合统计数据和见证，以清晰、权威的旁白呈现。利用HeyGen的从脚本到视频功能，将书面总结高效转化为引人入胜的叙述，确保招聘信息的准确性和一致性。
制作一个吸引人的60秒招聘视频，面向即将到来的招聘会的潜在求职者，讲述公司内机会和成长的故事。采用叙事驱动的视觉方法，配以温暖的灯光和激励人心的员工成长画面，伴随充满希望的背景音乐。探索HeyGen的模板和场景，启动您的创意过程，提供一个结构化但可定制的框架，展示职业发展路径，吸引未来的候选人。
设计一个简洁的30秒视频，为与会者在职业平台如LinkedIn上分享招聘会亮点视频，展示他们的积极体验并鼓励联系。此视频应包含微笑面孔和公司关键要点的快速剪辑，配以清晰易读的屏幕文字。实施HeyGen的字幕/说明文字功能，确保即使在无声观看时也能最大限度地提高可访问性和影响力，使您的机会信息在更广泛的观众中产生共鸣。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
如何高效创建引人入胜的招聘会亮点视频？
HeyGen使您能够轻松创建专业的招聘会亮点视频和引人入胜的招聘视频。利用AI工具和可定制的模板，将您的活动素材转化为动态高光集锦，有效展示您的公司文化并吸引顶尖人才。
为什么视频回顾对招聘会后的参与至关重要？
视频回顾帮助您扩大招聘会的影响力，吸引求职者并在活动结束后加强您的雇主品牌。通过社交媒体平台和LinkedIn分享您的招聘视频，利用引人入胜的故事讲述来突出关键时刻和机会。
HeyGen为我的招聘会回顾视频提供了哪些定制选项？
HeyGen为您的视频回顾提供广泛的定制选项，允许您根据品牌调整每个细节。利用品牌控制功能添加徽标和颜色，添加引人注目的字幕，并从丰富的媒体库中选择，以完美匹配您的公司文化并吸引理想的候选人。
HeyGen的AI如何增强招聘亮点视频中的故事讲述？
HeyGen的先进AI工具显著增强了招聘视频中的故事讲述。从简单的脚本生成引人入胜的叙述，结合真实的AI虚拟形象，并添加专业的旁白，创造出令人难忘的体验，与求职者产生共鸣并展示您的独特价值观。