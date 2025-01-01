轻松使用AI创建职业探索视频
通过引人入胜的视频和AI化身，帮助学生探索多样化的职业路径。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为大学生和应届毕业生开发一个45秒的信息性职业探索视频，重点介绍技术行业中与工作相关的技能。视频应采用动态的纪录片风格，配以清晰的图形和专业的旁白。利用HeyGen的媒体库/素材支持，整合相关行业的镜头和视觉效果，使内容真实且有影响力。
制作一个简洁的30秒职业探索视频，面向初中生，突出令人兴奋的STEM职业。视觉美学应简洁现代，易于理解，使用简单的动画和友好清晰的旁白。通过HeyGen的字幕/说明功能，确保复杂的科学概念对年轻观众易于理解。
为考虑职业转型的人士制作一个50秒的激励性职业探索视频，详细介绍在非传统领域成功转型的历程。视频风格应个人化且真实，类似于访谈，配以温暖、对话式的音频语调。利用HeyGen的从脚本到视频的文本功能，将书面叙述无缝转化为引人入胜的视觉故事，展示关键的职业路径和克服的挑战。
创意引擎
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
HeyGen如何帮助教育工作者和组织为学生创建职业探索视频？
HeyGen通过利用AI化身和从脚本到视频的技术，帮助教育工作者和组织创建引人入胜的职业探索视频。您可以轻松制作提供各种职业路径真实见解的视频，有效引导学生掌握工作所需的技能。
HeyGen提供哪些AI工具来简化教育内容的视频制作过程？
HeyGen提供强大的AI工具，包括先进的AI化身和从脚本到视频的功能，大大简化了教育内容的视频制作过程。这种端到端的视频生成能力使用户能够快速高效地将书面脚本转化为专业视频。
HeyGen能否生成带有旁白和字幕的引人入胜的职业指导视频？
当然，HeyGen擅长生成带有专业旁白和自动添加字幕/说明的引人入胜的视频。这些功能确保您的职业指导内容具有可访问性和影响力，帮助您有效传达关于各种职业路径的激励故事。
HeyGen如何支持职业路径视频的可访问性和多样化输出需求？
HeyGen通过自动字幕和说明等功能支持职业路径视频的多样化输出需求和可访问性，确保您的内容能够覆盖更广泛的受众。此外，HeyGen提供纵横比调整和多种导出选项，确保您的视频在任何平台上都能得到优化。