使用AI创建候选人筛选视频
使用AI化身简化您的招聘流程并增强候选人参与度。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个吸引人才招聘团队的60秒视频，展示如何通过互动视频面试增强候选人参与度。美学风格应现代友好，展示多样化的AI化身直接与观众对话，伴随振奋人心的背景音乐。突出HeyGen强大的AI化身功能，以个性化申请者体验。
制作一个面向全球HR团队和国际招聘公司的30秒视频，重点介绍多语言招聘的好处，以便接触更广泛的全球人才库。视觉和音频风格应干净包容，快速切换不同语言的对话，并由HeyGen生成相应的字幕/说明，使沟通变得轻松。
创建一个为中小企业HR和品牌经理量身定制的50秒视频，解释如何有效地将品牌融入候选人筛选视频中。视觉方法应专业且与企业形象一致，展示如何通过HeyGen的模板和场景中的预设计模板进行定制，以轻松保持品牌一致性。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何通过候选人筛选视频简化招聘流程？
HeyGen通过使HR团队能够快速创建专业的候选人筛选视频，大大简化了招聘流程。我们的文本到视频生成器和可定制模板使制作一致且引人入胜的视频面试变得简单，从一开始就增强了候选人参与度。
我可以将公司的品牌融入HeyGen创建的候选人筛选视频中吗？
可以，HeyGen允许您将公司的品牌完全融入所有候选人筛选视频中。您可以轻松添加徽标、选择品牌颜色并自定义场景，以保持一致且专业的外观，这有助于增强候选人参与度和品牌认知度。
HeyGen使用什么技术生成候选人筛选的视频面试？
HeyGen利用先进的AI化身和文本到视频生成器技术高效地制作高质量的候选人筛选视频面试。只需输入您的脚本，HeyGen的AI就能将其生动呈现，与传统视频制作方法相比节省了大量时间。
HeyGen如何支持为全球人才库创建候选人筛选视频？
HeyGen通过提供广泛的多语言功能支持为全球人才库创建候选人筛选视频。您可以生成多语言视频，配以逼真的语音旁白，使您的招聘工作对全球多样化的申请者更具包容性和可访问性。