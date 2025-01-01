创建候选人体验视频并吸引顶尖人才
通过引人入胜的视频信息使您的招聘营销更具人性化，轻松使用HeyGen的AI化身吸引和吸引顶尖人才。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个60秒的真实雇主品牌视频，专为考虑特定职位的求职者设计，包含员工见证视频，展示典型的一天。该视频应采用动态视觉风格，配以欢快的背景音乐，并利用HeyGen的媒体库/素材支持增强真实的工作场景，确保所有观众都能通过字幕/说明文字清晰理解。
为等待下一步的面试候选人制作一个45秒的个性化视频信息，其中招聘经理解答与招聘视频流程相关的常见问题。这个直接且个性化的视听作品应使用HeyGen的从脚本到视频功能，确保信息清晰一致，使预录视频信息更具人性化。
制作一个90秒的激励视频，面向准备开始新旅程的新员工，概述入职流程并强调成长机会，作为整体人才获取战略的一部分。采用快节奏的视觉风格，结合现代图形和激励音乐，利用HeyGen的模板和场景简化创作，展示公司承诺。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助创建引人入胜的候选人体验视频？
HeyGen使您能够轻松创建展示公司文化并吸引顶尖人才的雇主品牌视频。利用AI化身和从文本到视频的功能，制作个性化的招聘视频，显著提升整体候选人体验。
HeyGen提供哪些功能以快速创建招聘视频？
HeyGen提供直观的自助视频工具，包括丰富的模板库和从脚本到视频的功能，使任何人都能快速创建高质量的招聘营销视频。这简化了制作专业视频的过程，无需广泛的编辑技能。
HeyGen能为求职者个性化视频信息吗？
是的，HeyGen使您能够通过创建带有AI化身或您自己形象的预录视频信息，使候选人沟通更具人性化。这一功能有助于在求职者的整个旅程中传递个性化的视频信息，使过程更具吸引力。
HeyGen视频如何在候选人旅程中使用？
HeyGen使您能够轻松地将自定义品牌视频嵌入或分享在您的招聘网站、社交媒体和职位描述中，以增强整个候选人旅程。这些视频非常适合展示您的雇主品牌和公司文化，支持您的人才获取战略。