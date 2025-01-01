创建候选人体验视频并吸引顶尖人才

通过引人入胜的视频信息使您的招聘营销更具人性化，轻松使用HeyGen的AI化身吸引和吸引顶尖人才。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个60秒的真实雇主品牌视频，专为考虑特定职位的求职者设计，包含员工见证视频，展示典型的一天。该视频应采用动态视觉风格，配以欢快的背景音乐，并利用HeyGen的媒体库/素材支持增强真实的工作场景，确保所有观众都能通过字幕/说明文字清晰理解。
示例提示词2
为等待下一步的面试候选人制作一个45秒的个性化视频信息，其中招聘经理解答与招聘视频流程相关的常见问题。这个直接且个性化的视听作品应使用HeyGen的从脚本到视频功能，确保信息清晰一致，使预录视频信息更具人性化。
示例提示词3
制作一个90秒的激励视频，面向准备开始新旅程的新员工，概述入职流程并强调成长机会，作为整体人才获取战略的一部分。采用快节奏的视觉风格，结合现代图形和激励音乐，利用HeyGen的模板和场景简化创作，展示公司承诺。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何创建候选人体验视频

通过轻松制作展示公司文化并吸引顶尖人才的引人入胜的视频内容，提升您的招聘流程。

1
Step 1
创建您的脚本
为您的候选人体验视频撰写引人入胜的叙述。利用HeyGen的从文本到视频功能，将您的书面内容转化为动态视觉效果，确保清晰且引人入胜的员工见证视频。
2
Step 2
选择您的视觉效果
通过引人入胜的视觉效果增强您的信息。从多样化的AI化身中选择或上传您自己的媒体，并应用您的自定义品牌控制，以一致地展示您的雇主品牌视频。
3
Step 3
添加您的声音并润色
通过专业音频和辅助功能使您的视频栩栩如生。利用配音生成或录制个性化的预录视频信息，并添加字幕/说明文字，确保您的信息能引起所有求职者的共鸣。
4
Step 4
导出并跟踪影响
完成您的高质量候选人体验视频。导出您的作品，并在各个平台上无缝分享您的视频。通过集成的视频分析获取观众参与度的见解，以优化您的人才获取战略。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

制作激励人心的雇主品牌视频

开发传达公司使命和价值观的激励视频，营造积极的候选人印象。

常见问题

HeyGen如何帮助创建引人入胜的候选人体验视频？

HeyGen使您能够轻松创建展示公司文化并吸引顶尖人才的雇主品牌视频。利用AI化身和从文本到视频的功能，制作个性化的招聘视频，显著提升整体候选人体验。

HeyGen提供哪些功能以快速创建招聘视频？

HeyGen提供直观的自助视频工具，包括丰富的模板库和从脚本到视频的功能，使任何人都能快速创建高质量的招聘营销视频。这简化了制作专业视频的过程，无需广泛的编辑技能。

HeyGen能为求职者个性化视频信息吗？

是的，HeyGen使您能够通过创建带有AI化身或您自己形象的预录视频信息，使候选人沟通更具人性化。这一功能有助于在求职者的整个旅程中传递个性化的视频信息，使过程更具吸引力。

HeyGen视频如何在候选人旅程中使用？

HeyGen使您能够轻松地将自定义品牌视频嵌入或分享在您的招聘网站、社交媒体和职位描述中，以增强整个候选人旅程。这些视频非常适合展示您的雇主品牌和公司文化，支持您的人才获取战略。