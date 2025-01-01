轻松使用AI创建校园招聘视频

通过使用HeyGen的AI化身制作引人入胜的大学招生视频，吸引顶尖学生运动员。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个有影响力的60秒技能视频，专为学生运动员设计，以打动大学教练和体育招聘人员。结合激动人心的比赛画面，快速的视觉节奏和强有力的励志音乐。信息可以通过清晰的屏幕文字得到增强，HeyGen的字幕功能非常适合关键比赛，并可利用其媒体库/库存支持来获取B-roll素材。
示例提示词2
为了吸引高中生及其家长，开发一个鼓舞人心的30秒大学招生视频，作为您机构的亮点集锦。该视频应采用欢迎的视觉风格和激励人心的音乐。HeyGen的AI化身提供个性化介绍，使其易于使用模板和场景功能组装引人入胜的场景。
示例提示词3
针对刚毕业的学生和实习生，制作一个专业的90秒招聘视频，提供校园招聘过程中的重要提示。以简洁、信息丰富的视觉风格和引人入胜的旁白呈现信息。通过精心编写的脚本，HeyGen的语音生成功能可以确保流畅的呈现，纵横比调整和导出功能将优化其在各种平台上的展示。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何创建校园招聘视频

轻松制作引人入胜的大学招生视频，展示学生运动员和校园生活，以专业品质的内容吸引顶尖人才。

1
Step 1
创建您的视频脚本
为您的校园招聘视频制定故事大纲。使用HeyGen的从脚本到视频功能，从详细的脚本构建您的视频，确保每条信息都清晰简洁。
2
Step 2
上传您的媒体
加入能让您的招聘故事栩栩如生的视觉效果。通过上传到HeyGen的媒体库/库存支持，轻松添加您的比赛画面、校园片段或学生评价。
3
Step 3
应用品牌元素
个性化您的大学招生视频，以反映您机构的身份。利用HeyGen的品牌控制（标志、颜色）在整个演示中保持一致和专业的外观。
4
Step 4
导出您的最终视频
一旦您的招聘视频完成，以适合不同平台的多种格式导出。HeyGen的纵横比调整和导出功能确保您的视频已优化，可在社交媒体或YouTube上分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

展示学生评价

在引人入胜的AI视频中展示真实的学生评价和成功故事，建立信任并突出独特的校园体验。

常见问题

HeyGen如何帮助我创建引人入胜的校园招聘视频？

HeyGen通过将脚本转化为动态视频内容，简化了引人入胜的大学招生视频的制作。利用AI化身、语音生成和现成的模板，有效展示校园游览和学生评价，吸引潜在的学生运动员的注意。

HeyGen提供哪些功能来定制招聘视频内容？

HeyGen提供强大的品牌控制功能，可以将学校的标志和颜色整合到招聘视频中，确保专业外观。您还可以利用多样的媒体库和库存支持，以相关视觉效果丰富您的亮点视频或技能视频。

我可以轻松地在社交媒体和YouTube上分享HeyGen生成的招聘视频吗？

可以，HeyGen支持纵横比调整和多种导出选项，使您可以轻松优化招聘视频以适应不同平台，如社交媒体和YouTube。这确保了您的大学招生视频能够覆盖更广泛的大学教练和潜在学生群体。

HeyGen如何简化大学招生视频的制作过程？

HeyGen通过从脚本生成视频，简化了视频制作过程，无需复杂的视频设备或摄像机。轻松添加音乐，生成字幕，并创建专业的校园招聘视频，无需丰富的编辑软件经验。