视频分析：掌握您的活动表现

精确衡量视频营销活动。通过使用HeyGen的脚本生成视频功能创建引人入胜的视频，优化内容并提升视频表现。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
这个90秒的教学视频针对经验丰富的数字营销人员，旨在展示如何深入分析活动分析，通过分析观众保留率和识别优化内容的机会来提高视频表现。视频应包含动态数据可视化的视觉效果，配以专业且引人入胜的旁白。利用HeyGen的模板和场景进行结构化展示，并通过脚本生成视频以实现高效内容创作。
示例提示词2
为市场运营专家和数据策略师制作一个2分钟的解释视频，详细说明通过整合各种营销工具（包括Google Analytics）生成自定义报告的过程。该视频需要具有时尚的企业美学，使用清晰的动画来说明数据流动，配以精确的解释性语音。使用HeyGen的媒体库/库存支持相关视觉效果，并添加字幕/说明以提高可访问性。
示例提示词3
电子商务经理和绩效营销人员如何快速掌握其视频营销活动的有效性？制作一个简洁的45秒视频来回答这个问题，强调点击率（CTR）和转化率等关键指标的重要性，以推动即时结果。采用积极向上的结果导向视觉效果，配以充满活力的背景音乐，由友好的AI化身呈现。利用HeyGen的AI化身进行引人入胜的演示，并使用纵横比调整和导出功能进行平台特定优化。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何创建活动分析视频

将复杂数据转化为引人入胜的视频叙述，以有效衡量视频营销活动并优化您的内容策略。

1
Step 1
选择视频模板
从HeyGen的多样化模板和场景中选择，以构建您的活动分析视频。规划您的叙述，突出观看次数等关键指标，确保观众的清晰理解。
2
Step 2
创建您的分析叙述
利用脚本生成视频功能构建您的视频内容。输入您的数据见解和解释，清晰专业地讲述您的视频营销活动故事。
3
Step 3
添加专业旁白
通过生成语音旁白来增强您的视频，以精致地展示您的数据见解。用清晰的叙述强化观众保留率等关键数据点，使您的活动分析易于理解。
4
Step 4
导出并分享您的见解
视频完成后，使用纵横比调整和导出功能为各种平台准备视频。分享您引人入胜的分析视频，以便做出决策并优化未来活动的内容策略。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

展示客户成功案例

开发引人入胜的AI视频，以突出客户成功，增强您的品牌信息和活动可信度。

background image

常见问题

HeyGen如何帮助衡量视频营销活动的表现？

HeyGen使您能够为您的活动创建高质量的视频内容。虽然HeyGen专注于强大的视频生成，但所制作的视频完全兼容主流分析平台，使您能够衡量视频营销活动的关键指标。这确保您可以有效跟踪整体视频表现。

使用HeyGen创建的内容有哪些视频分析可用？

使用HeyGen创建的视频可以上传到YouTube等平台或集成到您的网站中，您可以利用其内置分析功能。这使您能够跟踪观看次数、观看时间、观众保留率和完成率等重要指标。您可以获得有关内容参与率和整体视频表现的宝贵见解。

HeyGen视频能否与现有的营销工具集成进行活动分析？

当然可以。使用HeyGen生成的视频是标准视频文件，可以无缝集成到任何营销生态系统中。您可以将它们上传到与Google Analytics或您的CRM同步的平台，以跟踪点击率（CTR）和转化率，从而实现全面的活动分析。

如何根据HeyGen的视频表现见解优化内容？

通过分析您选择的视频分析平台上的数据，例如HeyGen视频的观看时间下降或参与率，您可以识别需要改进的领域。这些见解帮助您优化未来的脚本和视觉选择，以提高观众保留率和整体活动表现。