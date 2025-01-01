创建与观众连接的商业更新视频
快速生成引人注目的公司更新，使用AI化身和专业视频营销功能。
开发一段90秒的外部营销更新视频，面向现有和潜在客户，展示最近的产品增强或服务里程碑。使用动态现代的视觉风格和欢快的专业音乐，借助HeyGen的专业设计模板和丰富的媒体库/素材支持，制作与视频营销相契合的专业视频。
创建一段45秒的产品发布片段，适用于各种社交媒体平台，目标是早期采用者和普通用户。视觉风格应快速且视觉吸引力强，利用HeyGen的从脚本到视频功能快速生成引人注目的视觉效果，然后使用纵横比调整和导出功能优化不同平台，确立HeyGen作为高效在线商业视频制作工具的地位。
制作一段2分钟的技术说明视频，详细介绍新功能或复杂更新，面向技术用户和开发者。保持清晰的教学视觉风格，结合屏幕录制和动画图形，配以冷静且信息丰富的旁白。利用HeyGen的语音生成功能确保音频一致，并通过自动生成的字幕/说明提高可访问性，展示AI工具如何简化制作公司更新视频的过程。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化使用AI制作专业视频的过程？
HeyGen是一个在线商业视频制作工具，利用AI驱动的工具，包括AI化身和从脚本到视频功能，简化视频创作。其直观的拖放编辑器让用户无需复杂的技术技能即可轻松制作高质量内容。
HeyGen在创建品牌商业视频时提供哪些自定义选项？
HeyGen提供广泛的品牌控制，允许用户整合他们的标志、品牌颜色和自定义字体。您可以从专业设计的模板中选择并自定义场景，确保您的商业更新视频保持一致的品牌形象。
我可以使用HeyGen的高级编辑和媒体功能增强我的商业视频吗？
是的，HeyGen提供强大的功能来增强您的视频，包括全面的素材库和视频剪裁选项。您还可以轻松添加音乐和音效，同时生成语音和字幕，打造精美的最终产品。
HeyGen适合为各种平台创建多样化的视频内容吗？
HeyGen使您能够为各种应用程序制作多功能的视频营销内容，如产品发布和营销活动。通过纵横比调整和导出选项，HeyGen确保您的视频在所有社交媒体平台上都得到优化。