轻松创建业务运营视频
无需编辑技能，利用AI化身制作引人入胜的运营视频，获得专业效果。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为内部员工开发一段60秒的简洁视频，详细说明即将到来的项目管理政策变更。视觉美学应简洁且具有企业风格，配有清晰的屏幕文字和自信、清晰的声音，有效利用免费视频模板和HeyGen的丰富模板和场景高效创建业务运营视频。
设计一段30秒的有影响力的视频，面向我们的销售团队和潜在客户，展示通过我们新的精简物流流程实现的成本节约。这款动画商业视频制作工具应具有动态、现代的图形风格，并配有简洁、有说服力的旁白，只需将您的脚本输入HeyGen的从脚本到视频功能即可轻松生成。
为国际利益相关者生成一段50秒的信息视频，提供季度业务运营更新并突出最近的成就。视觉呈现应简洁且极简，优先考虑清晰度和全球覆盖，内容应易于通过简单更新进行维护，利用HeyGen的旁白生成功能在AI业务运营视频平台上实现一致、专业的交付。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助我为我的业务创建引人入胜的运营视频？
HeyGen是一个AI视频平台，可以让您轻松创建引人入胜的运营视频。您可以使用逼真的AI化身和专业的AI旁白将您的脚本转化为精美的视频，是理想的动画商业视频制作工具。
我需要高级视频编辑技能才能使用HeyGen制作业务运营视频吗？
绝对不需要！HeyGen使任何人都能在没有视频编辑技能的情况下创建专业视频。我们直观的平台提供免费的视频模板和简单的自定义选项，让您的愿景成为现实。
HeyGen提供哪些创新功能来个性化业务运营视频？
HeyGen提供尖端的AI化身和强大的AI旁白来个性化您的内容。您还可以利用品牌控制，确保您的业务运营视频完美契合您的品牌形象。
使用HeyGen制作业务运营视频的最有效方法是什么？
HeyGen通过让您创建脚本然后快速生成视频来简化视频制作。通过一键翻译和简单更新等功能，大大减少了所需的时间和精力，为您的业务提供成本节约。