轻松高效地创建业务连续性视频
通过AI虚拟人制作引人入胜且信息丰富的业务连续性视频，以提高培训参与度并分享关键的风险管理指南。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一段45秒的介绍视频，面向所有员工和新员工，解释公司整体业务连续性计划的重要性。该视频需要引人入胜且易于理解，采用友好的AI虚拟人、清晰简单的视觉效果，以及鼓励性的信息语气旁白。利用HeyGen的模板和场景快速组装专业布局，并使用其语音生成功能实现一致的旁白。
为部门负责人和团队领导创建一段1.5分钟的信息视频，概述特定的灾难恢复程序。视觉风格应结构化且严肃，结合相关数据可视化和专业库存视频以说明潜在场景。音频应为平静、令人安心的声音。通过HeyGen添加字幕/说明文字以确保可访问性，并使用其媒体库/库存支持增强视觉吸引力。
设计一段面向高级管理层和合规官员的综合2分钟视频，总结新的风险管理指南中的关键要素，以帮助创建业务连续性视频。视觉美学必须高度精致且具有企业风格，采用信息图表风格的动画和清晰的过渡。旁白应自信且清晰。利用HeyGen的从脚本到视频功能高效制作此复杂内容，并通过使用纵横比调整和导出确保适合各种平台。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen的AI工具如何帮助高效创建业务连续性视频？
HeyGen通过先进的AI工具帮助您快速创建业务连续性视频，将脚本转化为引人入胜的视觉内容。这简化了为您的团队或利益相关者制作信息视频的过程，对于任何BCDR计划至关重要。
HeyGen是否提供用于业务连续性培训的AI虚拟人和语音选项？
是的，HeyGen提供逼真的AI虚拟人和强大的语音生成器，让您能够制作专业且一致的业务连续性培训演示。您可以轻松地从文本生成视频，确保清晰和吸引力，无需复杂的拍摄。
HeyGen是否提供业务连续性视频模板以简化视频创建？
当然，HeyGen提供一系列可定制的业务连续性视频模板，旨在加速您的内容制作。这些模板结合直观的视频编辑功能，帮助您快速开发有影响力的视频，即使是复杂的灾难恢复场景。
HeyGen如何确保业务连续性视频具有吸引力和可访问性？
HeyGen通过动态视觉效果、AI虚拟人和自动字幕帮助创建引人入胜的视频，使您的业务连续性内容高度可访问。这确保了关键信息有效传达给所有观众，提高了培训参与度和对风险管理指南的理解。