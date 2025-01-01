轻松高效地创建业务连续性视频

通过AI虚拟人制作引人入胜且信息丰富的业务连续性视频，以提高培训参与度并分享关键的风险管理指南。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一段45秒的介绍视频，面向所有员工和新员工，解释公司整体业务连续性计划的重要性。该视频需要引人入胜且易于理解，采用友好的AI虚拟人、清晰简单的视觉效果，以及鼓励性的信息语气旁白。利用HeyGen的模板和场景快速组装专业布局，并使用其语音生成功能实现一致的旁白。
示例提示词2
为部门负责人和团队领导创建一段1.5分钟的信息视频，概述特定的灾难恢复程序。视觉风格应结构化且严肃，结合相关数据可视化和专业库存视频以说明潜在场景。音频应为平静、令人安心的声音。通过HeyGen添加字幕/说明文字以确保可访问性，并使用其媒体库/库存支持增强视觉吸引力。
示例提示词3
设计一段面向高级管理层和合规官员的综合2分钟视频，总结新的风险管理指南中的关键要素，以帮助创建业务连续性视频。视觉美学必须高度精致且具有企业风格，采用信息图表风格的动画和清晰的过渡。旁白应自信且清晰。利用HeyGen的从脚本到视频功能高效制作此复杂内容，并通过使用纵横比调整和导出确保适合各种平台。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何创建业务连续性视频

通过信息丰富且引人入胜的业务连续性视频保护您的运营并确保团队准备就绪，使用AI工具快速创建。

1
Step 1
选择业务连续性视频模板
首先从我们广泛的库中选择一个预设计的模板，或粘贴您现有的脚本。我们直观的界面和多样的“模板和场景”帮助您有效地为您的业务连续性计划构建内容。
2
Step 2
选择您的AI虚拟人和声音
通过选择各种逼真的“AI虚拟人”和声音来赋予您的信息生命。自定义他们的外观和语气以匹配您的品牌，并有效传达您BCDR计划中的关键信息。
3
Step 3
通过视觉效果和品牌增强
使用我们的“品牌控制”集成公司的标志、颜色和其他资产。从我们的库中添加相关视觉效果和媒体，以创建高度吸引人的视频，保持专业一致性。
4
Step 4
生成并导出您的信息视频
视频完成后，点击生成。利用“纵横比调整和导出”在各种平台上发布您的信息视频，确保广泛的可访问性和有效的灾难恢复沟通。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

澄清复杂的BCP信息

利用AI将复杂的业务连续性计划转化为清晰、易于理解的视频，供所有利益相关者使用。

常见问题

HeyGen的AI工具如何帮助高效创建业务连续性视频？

HeyGen通过先进的AI工具帮助您快速创建业务连续性视频，将脚本转化为引人入胜的视觉内容。这简化了为您的团队或利益相关者制作信息视频的过程，对于任何BCDR计划至关重要。

HeyGen是否提供用于业务连续性培训的AI虚拟人和语音选项？

是的，HeyGen提供逼真的AI虚拟人和强大的语音生成器，让您能够制作专业且一致的业务连续性培训演示。您可以轻松地从文本生成视频，确保清晰和吸引力，无需复杂的拍摄。

HeyGen是否提供业务连续性视频模板以简化视频创建？

当然，HeyGen提供一系列可定制的业务连续性视频模板，旨在加速您的内容制作。这些模板结合直观的视频编辑功能，帮助您快速开发有影响力的视频，即使是复杂的灾难恢复场景。

HeyGen如何确保业务连续性视频具有吸引力和可访问性？

HeyGen通过动态视觉效果、AI虚拟人和自动字幕帮助创建引人入胜的视频，使您的业务连续性内容高度可访问。这确保了关键信息有效传达给所有观众，提高了培训参与度和对风险管理指南的理解。