创建吸引更多买家的建筑导览视频
制作引人注目的房地产视频和虚拟房屋导览，脱颖而出。利用HeyGen的AI虚拟形象进行动态展示。
开发一段专业的90秒解释视频，针对小型房地产企业，展示“AI辅助创作”如何简化生成引人入胜的“虚拟导览”的过程。视觉设计应现代且流畅，展示物业亮点之间的平滑过渡，并配以自信、欢快的背景音乐。整合HeyGen AI虚拟形象，展示这种简化工作流程的优势，为您的营销工作增添未来感。
制作一段沉浸式的2分钟宣传视频，面向房地产营销人员和开发商，展示“360虚拟导览”在增强物业“营销”方面的先进功能。视觉体验必须引人入胜且信息丰富，展示物业的动态摄像路径，并配以专业的旁白，突出关键特征。利用HeyGen的从脚本到视频功能，高效地将详细的营销文案转化为引人入胜的视觉展示。
设计一段45秒的用户友好教程，面向“房地产视频”初学者，提供快速“技巧和模板”以供初始项目使用。视频应具有友好且易接近的视觉风格，使用清晰的分步骤演示和鼓励性、对话式的语气。利用HeyGen的模板和场景来启动创作过程，展示如何轻松组装出专业外观的导览。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助我制作引人入胜的房地产视频？
HeyGen通过AI虚拟形象和文本转视频技术，帮助您将脚本转化为专业的房地产视频。轻松整合物业详情、虚拟导览元素和平面图，配以定制品牌和音乐，进行全面展示。
HeyGen是否支持AI辅助创建虚拟房屋导览？
当然！HeyGen利用AI简化虚拟房屋导览的创建过程，使您能够生成自然的旁白，添加动态场景，并从我们丰富的媒体库中整合素材，无需复杂的视频编辑软件。
我可以在HeyGen虚拟导览视频中包含哪些视觉元素？
您可以通过定制品牌增强虚拟导览视频，整合引人入胜的360图像，并利用HeyGen多样的模板库有效展示物业。添加字幕和说明文字以扩大观众覆盖面。
HeyGen是否适合快速生成和导出房地产营销视频？
是的，HeyGen专为高效设计，允许您快速创建和导出高质量的房地产营销视频，适用于各种纵横比。轻松制作引人入胜的物业展示和虚拟导览，适用于所有营销渠道。