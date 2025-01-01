使用AI轻松创建预算请求教学视频

通过脚本教程的引人入胜的文本到视频，简化您的项目预算流程，清晰解释收入和支出。

118/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
对于寻求财务提交清晰度的资助申请者，一个45秒的引人入胜的视频可以专注于有效地在资助提案中概述收入和支出。以友好、信息丰富的视觉设计和冷静、令人安心的旁白呈现，这个教学片旨在揭开财务要求的神秘面纱，帮助用户理解关键组成部分，并可以利用HeyGen的语音生成功能提供清晰的叙述。
示例提示词2
用一个30秒的快速解释视频澄清直接成本与间接成本的常用术语。针对所有准备财务文件的人员，这个视频应具有简洁、教育性的视觉美学，并配以直接、清晰的音频解释。其主要目标是消除对这些支出类型的困惑，HeyGen的字幕/说明文字可以加强对这些关键预算组成部分的理解。
示例提示词3
员工如何简化财务文件和预算请求的提交？设计一个实用的60秒视频，提供创建预算请求教学视频的最佳实践。这段积极向上、专业的视频，以鼓励性、权威性的语音语调呈现，应简化提交过程，确保包含所有必要的财务文件，并可以利用HeyGen的模板和场景来简化制作并保持一致性。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何创建预算请求教学视频

制作清晰的逐步视频指南，揭开项目预算和财务文件请求的神秘面纱，使过程对您的观众变得简单。

1
Step 1
创建您的逐步脚本
将您的预算请求细节概述为“逐步指导”，涵盖“直接成本”和“间接成本”等关键领域。使用HeyGen的文本到视频功能，将您的脚本无缝转换为动态视频基础。
2
Step 2
选择视觉效果并生成语音
从HeyGen的多样化AI虚拟形象中选择以展示您的内容。生成清晰的语音，以有效传达如何“创建有效预算”，轻松解释复杂的“收入和支出”以及所需的“财务文件”。
3
Step 3
添加品牌并增强内容
使用HeyGen的品牌控制应用您的组织标志和品牌颜色，以获得专业外观。整合支持视觉效果，以澄清您的“项目预算”元素，如“人员费用”和如何“估算实际成本”。
4
Step 4
导出并分发您的指南
使用HeyGen的功能添加字幕/说明文字以增强可访问性。导出您的最终视频，针对各种平台进行优化，确保您的“创建预算请求教学视频”能够清晰解释“常用术语”给广泛的观众。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

澄清复杂的财务概念

.

揭开复杂预算术语和财务文件的神秘面纱，将其转化为易于理解的逐步教学视频。

background image

常见问题

HeyGen如何简化创建项目预算教学视频？

HeyGen允许您快速创建专业的预算教学视频，使用脚本和AI虚拟形象的文本到视频功能，简化解释复杂项目预算细节和财务文件的过程。

HeyGen提供哪些功能来传递预算创建的逐步指导？

HeyGen帮助您通过可定制的模板、语音生成和自动字幕提供清晰的逐步指导，确保您的观众了解如何创建有效的预算，涵盖从收入和支出到人员费用的所有内容。

HeyGen能否帮助在解释预算常用术语的视频中保持品牌一致性？

是的，HeyGen提供强大的品牌控制，包括自定义标志和品牌颜色，以确保所有视频，即使是详细说明资助提案或其他财务文件的常用术语的视频，也能完美契合您的组织形象。

使用HeyGen制作帮助估算项目实际成本的视频是否高效？

绝对可以，HeyGen的文本到视频功能和集成媒体库支持简化视频制作，有效解释如何估算实际成本，涵盖直接和间接成本，节省大量时间和资源。