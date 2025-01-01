创建与观众连接的品牌故事视频

通过HeyGen的从脚本到视频功能，轻松将您的品牌叙述转化为引人入胜的视频内容。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为现有客户和合作伙伴开发一个动态的45秒品牌故事视频，展示您的品牌如何通过“引人入胜的故事”解决关键问题，使用HeyGen的从脚本到视频功能构建一个简洁的解释风格视觉叙事，配以自信的旁白。
示例提示词2
为技术敏锐的早期采用者制作一个充满活力的60秒动画品牌故事视频，通过复杂的“视觉叙事”突出独特的产品创新，使用精确的HeyGen字幕/说明文字，配合流畅现代的动画和节奏感强的背景音乐。
示例提示词3
为您的忠实社区生成一个真实的30秒视频，反映您的核心“品牌身份”，以亲切的幕后感受为特色，利用HeyGen的媒体库/素材支持来补充您的镜头，所有内容都以对话的语气在强大的创意指导下呈现。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何创建品牌故事视频

通过HeyGen直观的AI工具，将您的品牌叙述转化为引人入胜的视频，使影响力叙事变得易于实现且高效。

1
Step 1
创建您的叙述脚本
撰写您品牌的独特故事。编写一个引人入胜的脚本，然后轻松粘贴到HeyGen的编辑器中，启动您的视频创作过程。
2
Step 2
选择引人入胜的视觉效果
让您的故事栩栩如生。从HeyGen的多样化AI化身中选择，以代表您的品牌并增强您的动画品牌故事视频。
3
Step 3
应用您的品牌身份
通过自定义品牌增强您的视频。使用HeyGen的品牌控制集成您的标志并选择品牌颜色，以实现统一的视觉故事。
4
Step 4
导出并分享您的故事
您的品牌故事已准备好激励人心！通过选择各种纵横比进行导出，确保您的视频在任何平台上都得到优化。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

突出客户成功故事

开发引人入胜的AI驱动视频，有效展示客户推荐，建立品牌信任。

常见问题

HeyGen能否简化引人入胜的品牌故事视频的制作？

HeyGen通过将您的脚本转化为动态视觉效果与AI化身，简化了整个视频制作过程，使得有效的视觉叙事无需复杂的制作。

HeyGen是否支持制作动画品牌故事视频？

是的，HeyGen允许您使用各种模板、素材媒体和AI生成的旁白制作高质量的动画品牌故事视频。您可以制作引人入胜的动画内容或解释视频，有效传达您的品牌信息。

HeyGen提供哪些功能以确保我的品牌视频反映出我独特的身份？

HeyGen提供强大的品牌控制，包括自定义标志和品牌颜色，以确保您的品牌视频真实地代表您的身份。您还可以添加专业字幕并调整纵横比，以确保跨平台的视频内容一致。

HeyGen的AI视频生成器如何提高品牌视频制作的效率？

HeyGen强大的AI视频生成器显著提高了效率，使您能够快速将文本脚本转化为精美的品牌视频，配以AI驱动的旁白和自动字幕。它作为一个全面的AI视频创作工具，减少了大量编辑的需求。