轻松创建品牌资产使用视频
利用HeyGen强大的品牌控制，轻松制作在所有平台上具有一致视觉识别的品牌视频。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为创意团队和品牌经理开发一段1.5分钟的教程，展示如何创建“品牌视频”，在所有平台上强化强大的“视觉识别”。视频应采用动态且引人入胜的视觉风格，展示有效品牌应用的示例，并通过“从脚本到视频”的现代叙述传递精准的信息和语气。
为小企业主和品牌战略家制作一段2分钟的教学视频，指导他们如何在HeyGen中设置和使用完整的“品牌工具包”。采用教育性、逐步的视觉方法，配以清晰的图形和冷静的解释性旁白。展示如何使用HeyGen的“媒体库/素材支持”轻松添加持久的“徽标水印”，确保每个视频都能反映他们的品牌。
为社交媒体经理和数字营销人员生成一段1分钟的快速指南，专注于在各种“社交媒体”平台上实现“一致的品牌化”。视觉风格应快速现代，快速剪辑优化短视频内容，配以有力且简洁的音轨。强调HeyGen的“纵横比调整和导出”功能，以便轻松适应不同平台规格的品牌资产使用。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助我在所有视频内容中保持一致的品牌化？
HeyGen提供强大的品牌控制功能，使您可以上传徽标水印、定义自定义调色板，并选择特定字体，以确保每个视频都完美符合您的品牌指南。这种对视觉识别的承诺保证了轻松实现一致的品牌化。
HeyGen的品牌模板能加速我的品牌视频制作吗？
当然可以，HeyGen提供了大量品牌模板，旨在简化您的创作过程。这些模板经过预配置，帮助您快速创建品牌资产使用视频，确保所有视频内容在YouTube和社交媒体等平台上保持一致的品牌化。
我可以在HeyGen中将哪些类型的品牌资产整合到我的视频中？
HeyGen允许您将关键品牌资产，如自定义徽标水印和特定调色板，直接无缝整合到您的视频中。这确保了每个视频内容都能反映您的精准视觉识别，并强化您的整体品牌工具包。
HeyGen如何支持创建符合品牌指南的视频，其中包含AI化身？
HeyGen强大的AI化身可以无缝整合到您的品牌视频中，同时严格遵循您的品牌指南。您可以将AI化身与自定义徽标、字体和调色板结合起来，创建在所有渠道上保持视觉一致性和专业性的品牌视频。