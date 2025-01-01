使用AI即时创建头脑风暴会议视频

简化您的创意头脑风暴过程，并通过强大的从脚本到视频功能将您的视频概念变为现实。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
科技初创公司和产品经理如何革新创新？制作一个引人入胜的60秒短片，展示AI驱动的头脑风暴的力量，旨在回答这个问题。视觉风格应简洁未来感，包含数据可视化和简洁动画，搭配专业权威的AI语音演员。该视频应利用HeyGen的AI化身和多样化的模板和场景，清晰地呈现复杂的想法。
示例提示词2
对于内容创作者和小企业主来说，从初始视频概念简化视频制作至关重要。制作一个引人入胜的30秒短片，展示这种效率。美学应明亮且用户友好，配以引人入胜的快速剪辑和充满活力的叙述。使用HeyGen的媒体库/素材支持丰富视觉效果，同时字幕/说明确保所有观众都能访问。
示例提示词3
为了让创意工作坊更具影响力，教育者和工作坊主持人可以转向视觉故事讲述。开发一个充满活力的45秒指南，强调这种力量。该视频应具有鼓舞人心和艺术性的视觉风格，使用暖色调和富有表现力的AI化身，配以清晰、鼓舞人心的声音。HeyGen的纵横比调整和导出功能允许在各种平台上进行最佳分享，使视觉交流更有效。
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何创建头脑风暴会议视频

轻松将您的创意头脑风暴会议转化为动态视频。利用AI简化视频制作，清晰传达您的创新视频概念。

1
Step 1
创建您的头脑风暴脚本
首先撰写您的视频脚本，概述您的头脑风暴视频创意和技巧。利用我们的从脚本到视频功能，将您的文本转换为初步视频草稿，为您的创意讨论奠定基础。
2
Step 2
选择AI化身和场景
通过选择多样化的AI化身来展示您的想法，增强您的视频效果。从我们广泛的库中整合相关场景和视觉元素，有效地展示您的过程，使您的概念栩栩如生。
3
Step 3
应用品牌和旁白
通过应用品牌控制，如标志和颜色，个性化您的视频以保持一致性。利用我们的旁白生成功能，完善您的叙述，确保您的视觉故事清晰地与观众产生共鸣。
4
Step 4
导出并分享您的视频
通过选择所需的纵横比并以高质量导出，完成您的头脑风暴会议视频。轻松与利益相关者分享您的成品视频，以促进协作并实现您的创意想法。

使用案例

开发全面的视频资源和课程

通过将头脑风暴会议中的见解转化为结构化的视频课程和教育内容，扩展学习机会。

常见问题

HeyGen如何帮助我创建引人入胜的头脑风暴会议视频？

HeyGen可以轻松地将您的想法转化为专业的视觉内容，帮助您创建头脑风暴会议视频。我们的AI化身和从文本到视频功能简化了视频制作，使您的头脑风暴过程更加动态和高效。

HeyGen是否提供头脑风暴视频模板以激发创意头脑风暴？

是的，HeyGen提供多种模板和场景，旨在启动您的创意头脑风暴会议。这些资源有助于可视化视频概念并促进有效的视觉故事讲述，增强您的协作努力。

HeyGen为AI驱动的头脑风暴视频提供了哪些AI功能？

HeyGen提供强大的AI功能，如AI化身和AI语音演员，以实现您的头脑风暴视频创意。您可以使用从脚本到视频功能快速制作出色的内容，为您的下一个AI驱动的头脑风暴会议做好准备。

HeyGen如何简化创意工作坊的视频制作过程？

HeyGen通过提供直观的工具，将脚本转化为引人入胜的视觉效果，简化了创意工作坊的视频制作。利用我们广泛的媒体库和品牌控制，快速专业地制作引人入胜的视频概念。