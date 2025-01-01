产生影响：轻松创建公告视频

提升您的董事会沟通。使用我们的公告视频制作工具，结合强大的文字动画来吸引注意力并提高参与度。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
设计一个动态的45秒视频公告，面向社交媒体粉丝，宣传即将到来的在线活动。该视频应具有生动、充满活力的视觉风格，配以大胆的“文字动画”和热情的旁白，利用HeyGen的“从脚本到视频”功能，确保信息简洁有力，并从其广泛的“媒体库”中汲取引人注目的视觉效果。
示例提示词2
制作一个鼓舞人心的60秒董事会公告视频，面向潜在客户，展示公司近期的里程碑和未来愿景。视频应采用高雅温暖的视觉风格，结合HeyGen的专业“语音生成”，并精心选择“背景音乐”以传达可信度和创新性，使用“视频模板”简化创作过程。
示例提示词3
开发一个简洁的15秒“创建公告视频”，面向活动参与者，快速提醒下一个环节的详细信息。采用直接、信息丰富且现代的视觉方法，使用“AI化身”清晰高效地传达信息。确保视频可以使用HeyGen的功能以各种纵横比“导出视频”，便于在不同平台上分享。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

如何创建董事会公告视频

轻松制作专业且引人入胜的董事会公告视频，旨在吸引您的观众并清晰地传达关键更新。

1
Step 1
选择公告模板
首先从多样化的专业设计“视频模板”中选择一个，以完美契合您的董事会公告的语气和信息。
2
Step 2
添加您的公告详情
将您的具体信息和细节输入所选模板。通过添加我们广泛“媒体库”中的相关媒体或上传您自己的素材，轻松定制您的视频，以有效传达您的公告。
3
Step 3
使用AI化身生成
通过“AI化身”提升您的公告，以自然、引人入胜的方式传达您的信息。只需输入您的脚本，让我们的“AI”技术通过逼真的演示者将您的董事会公告栩栩如生地呈现出来。
4
Step 4
导出并分享您的视频
一旦您的董事会公告视频完成，“导出视频”到适合不同平台的各种格式和纵横比。轻松将您精心制作的视频分享给您的董事会成员或在“社交媒体”或内部沟通渠道上分享给观众。

使用案例

激励和告知董事会成员

制作引人注目的视频公告，激励和告知董事会成员和利益相关者，有效推动一致性和积极情绪。

常见问题

HeyGen如何帮助我创建视觉吸引力的公告视频？

HeyGen通过提供大量可定制的视频模板，帮助您创建令人惊叹的公告视频。我们直观的拖放编辑器允许您个性化每个细节，从文字动画到整合我们广泛媒体库中的媒体，确保您的公告在视觉上引人注目并符合品牌形象。

HeyGen提供了哪些AI功能来简化公告视频的制作？

HeyGen利用先进的AI技术显著加快您的公告视频制作。我们的文字转视频功能将您的脚本转化为专业视频，配有逼真的AI化身和高质量的语音，使在线公告视频制作过程极为高效。

使用HeyGen定制和导出公告视频是否容易？

当然，HeyGen强大的视频编辑器使定制您的公告视频变得简单，导出也很顺畅。您可以轻松修改模板，融入您的品牌，添加背景音乐，并以适合任何平台的各种纵横比导出视频。

HeyGen能否帮助提高我的视频公告的覆盖面和可访问性？

是的，HeyGen通过自动生成准确的字幕来增强您的视频公告的覆盖面和可访问性。此功能确保您的视频内容被更广泛的观众理解，包括那些在无声环境中观看的人，从而提高在社交媒体等平台上的整体参与度。