产生影响：轻松创建公告视频
提升您的董事会沟通。使用我们的公告视频制作工具，结合强大的文字动画来吸引注意力并提高参与度。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
设计一个动态的45秒视频公告，面向社交媒体粉丝，宣传即将到来的在线活动。该视频应具有生动、充满活力的视觉风格，配以大胆的“文字动画”和热情的旁白，利用HeyGen的“从脚本到视频”功能，确保信息简洁有力，并从其广泛的“媒体库”中汲取引人注目的视觉效果。
制作一个鼓舞人心的60秒董事会公告视频，面向潜在客户，展示公司近期的里程碑和未来愿景。视频应采用高雅温暖的视觉风格，结合HeyGen的专业“语音生成”，并精心选择“背景音乐”以传达可信度和创新性，使用“视频模板”简化创作过程。
开发一个简洁的15秒“创建公告视频”，面向活动参与者，快速提醒下一个环节的详细信息。采用直接、信息丰富且现代的视觉方法，使用“AI化身”清晰高效地传达信息。确保视频可以使用HeyGen的功能以各种纵横比“导出视频”，便于在不同平台上分享。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助我创建视觉吸引力的公告视频？
HeyGen通过提供大量可定制的视频模板，帮助您创建令人惊叹的公告视频。我们直观的拖放编辑器允许您个性化每个细节，从文字动画到整合我们广泛媒体库中的媒体，确保您的公告在视觉上引人注目并符合品牌形象。
HeyGen提供了哪些AI功能来简化公告视频的制作？
HeyGen利用先进的AI技术显著加快您的公告视频制作。我们的文字转视频功能将您的脚本转化为专业视频，配有逼真的AI化身和高质量的语音，使在线公告视频制作过程极为高效。
使用HeyGen定制和导出公告视频是否容易？
当然，HeyGen强大的视频编辑器使定制您的公告视频变得简单，导出也很顺畅。您可以轻松修改模板，融入您的品牌，添加背景音乐，并以适合任何平台的各种纵横比导出视频。
HeyGen能否帮助提高我的视频公告的覆盖面和可访问性？
是的，HeyGen通过自动生成准确的字幕来增强您的视频公告的覆盖面和可访问性。此功能确保您的视频内容被更广泛的观众理解，包括那些在无声环境中观看的人，从而提高在社交媒体等平台上的整体参与度。