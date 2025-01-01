轻松创建偏见减少培训视频
通过可定制的模板和场景快速开发引人入胜的无意识偏见培训视频，简化您的HR合规培训。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
开发一个针对中层管理人员的简洁1分钟培训视频，展示团队互动中的微妙偏见，作为更广泛的HR合规培训的一部分。利用动态模板和场景展示“前”和“后”的场景，确保有影响力的视觉叙事。包括清晰的字幕/说明以增强可访问性并强化关键要点。
示例提示词2
为所有员工创建一个针对性的45秒微学习视频，设计为快速消费，作为持续的多元化和包容性倡议的一部分。视频应采用现代、富有冲击力的视觉风格，具有生动的可定制场景，传递一个可操作的提示以减轻偏见，并利用从脚本到视频的快速制作。
示例提示词3
制作一个面向人力资源和培训与发展专业人士的综合2分钟视频，展示如何使用HeyGen的现成模板有效创建偏见减少培训视频。视觉和音频风格应具有指导性和精致感，结合媒体库/库存支持中的各种示例，以展示视频制作的最佳实践。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助创建引人入胜的偏见减少培训视频？
HeyGen通过先进的AI化身让您轻松创建引人入胜的偏见减少培训视频。只需将您的脚本转化为精美的视频，确保您的信息有效传达。
HeyGen是否提供无意识偏见培训视频的模板？
是的，HeyGen提供专为无意识偏见培训视频设计的现成模板和可定制场景，简化您的内容创建过程。这些模板能够快速开发有影响力的微学习模块。
HeyGen为可访问的培训内容提供了哪些功能？
HeyGen通过自动字幕和多语言语音支持确保您的培训内容可访问，支持全面的多元化和包容性倡议。这使得在不同受众中更广泛的传播和理解成为可能。
我可以自定义HeyGen培训视频的品牌吗？
当然可以。HeyGen提供全面的品牌控制，允许您将公司的标志和颜色整合到所有培训视频中。这确保了HR合规培训和员工入职材料的一致和专业外观。