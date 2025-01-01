轻松创建测试版概述视频
通过远程可用性视频捕捉关键用户反馈，利用AI分析和自动字幕/说明加快洞察速度。
为移动应用开发者和用户体验设计师开发一个90秒的远程可用性视频，重点展示用户与新应用原型的互动。整合用户会话的模拟屏幕录制，并由AI化身提供深入的评论，利用HeyGen的AI化身展示关键观察结果，提高对原型性能的理解。
为市场团队和网页开发人员制作一个45秒的可用性视频，总结新网站功能的初步测试版发现。结合用户导航的引人入胜的视觉剪辑和真实的自言自语音频片段，使用HeyGen的现代模板和场景来突出网站的关键用户体验和反馈。
为功能开发团队和利益相关者设计一个简洁的60秒测试版概述，快速总结用户对最近更新的产品模块的情感。使用一个类人AI化身直接对着摄像头以“自拍视频”风格呈现，阐述关键主题检测发现，并生成字幕/说明以确保所有观众的清晰和即时理解。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助创建有效的测试版概述视频？
HeyGen使用户能够轻松制作引人入胜的测试版概述视频，利用AI化身和从脚本到视频的功能。这使您能够以专业的方式直观地展示目标受众对您的网站、应用或原型的反馈。
HeyGen提供哪些技术功能来增强可用性视频？
为了制作有影响力的可用性视频，HeyGen提供了强大的功能，如自动字幕/说明和多样化的语音生成。这些工具对于将原始屏幕录制和自言自语音频转化为清晰、易于理解的内容至关重要，有效传达用户体验。
HeyGen如何增强AI分析的测试版结果展示？
HeyGen允许您创建专业视频，有效传达测试版的复杂AI分析，包括关键主题检测和情感洞察。利用其从文本到视频的功能，将数据驱动的报告转化为引人入胜的总结，使反馈接收和与利益相关者分享发现变得更容易。
HeyGen是否支持我的远程可用性视频的品牌定制？
当然可以。HeyGen提供全面的品牌控制，允许您在所有远程可用性视频中加入自定义标志和品牌颜色。这确保了每个视频在展示应用或原型反馈时都保持一致和专业的品牌形象。