测试视频：自信地启动您的应用程序
通过引人入胜的测试视频简化您的应用程序发布。利用HeyGen的从脚本到视频功能快速制作，确保快速反馈和成功的应用程序发布。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一段45秒的宣传视频，面向潜在的测试用户和科技爱好者，突出参与软件发布的兴奋感。视觉和音频风格应动态且充满活力，结合现代动效图形和充满活力的配乐，以及热情的旁白。使用HeyGen的从脚本到视频功能快速生成核心叙述，确保通过显著的字幕/说明轻松理解。
开发一段90秒的信息视频，专为现有测试用户和用户社区设计，展示最新应用程序版本中的重要新功能。视觉风格应简单明了，专注于教程，使用屏幕录制和突出显示的UI元素，配以冷静的指导性旁白。利用HeyGen的模板和场景保持一致的外观和感觉，结合媒体库/库存支持中的相关素材以增强说明。
为开发团队和内部利益相关者生成一段透明的60秒视频，概述在进行中的测试计划中收集和分析崩溃报告的过程。视觉风格应以数据为导向但易于接近，展示图表和工作流程图，配以专业且令人安心的旁白。利用HeyGen的纵横比调整和导出功能，为各种内部平台准备视频，确保所有输出的一致品牌。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何支持应用程序发布更新的分发？
HeyGen允许开发者快速创建专业的视频公告，展示新应用程序发布的功能，使用AI虚拟形象和从脚本到视频功能。这些视频简化了更新的沟通过程，可以轻松通过各种分发方法发布。
HeyGen能否协助技术沟通以获取测试反馈？
是的，HeyGen使开发者能够为测试用户生成清晰的视频教程或说明，指导他们如何提交反馈或重现崩溃报告。利用HeyGen的语音生成和字幕功能，确保复杂的指令易于理解，增强测试过程。
HeyGen为构建应用程序开发者的视频课程提供了哪些优势？
HeyGen为开发者构建视频课程或音频教程提供了简化的解决方案，无需聘请视频编辑人员。其从文本到视频的功能，结合可定制的模板和品牌控制，允许创建一致且高质量的教育内容。
HeyGen是否有助于优化我的应用程序销售页面？
HeyGen帮助您为应用程序的销售页面创建引人入胜的宣传视频，展示AI虚拟形象和动态场景。您可以利用其品牌控制来维护应用程序的视觉识别，有效展示其价值并推动用户获取和销售。