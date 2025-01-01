赋能您的团队：创建行为干预视频
赋能教育工作者和人力资源团队，通过将行为干预计划转化为动态视频，提升参与度和理解力，使用AI化身。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为人力资源团队和培训师开发一个简洁的60秒员工培训视频，利用动态模板和场景，展示常见职场行为的实用预防策略。视频应具有吸引力和直接性，采用专业语气，并提供清晰、可操作的有效员工培训要点。
为家长制作一个30秒的同理心视频，重点介绍危机计划沟通和替代行为，并通过字幕/说明文字增强可访问性。视觉风格应支持性且易于理解，通过温和的旁白传达安慰。
设计一个50秒的信息视频，针对电子学习创作者和学习与发展团队，说明在行为干预计划中数据收集的重要性，使用丰富的媒体库/素材支持以视觉上强调关键点。视频应简洁且视觉吸引力强，配以自信和清晰的旁白。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化行为干预视频的制作？
HeyGen通过使用逼真的AI化身和从脚本到视频的功能，帮助用户快速创建有影响力的行为干预视频。这使得教育工作者和培训师能够制作引人入胜的视频，清晰传达复杂的计划和策略，而无需大量制作。
HeyGen为开发行为干预计划的员工培训提供了哪些功能？
HeyGen为人力资源团队和教育工作者提供了一个全面的平台来开发引人入胜的员工培训。您可以利用AI代言人，添加专业旁白，并包括准确的字幕，以有效传达行为干预计划的细节，确保清晰沟通和更好的实施。
HeyGen能否帮助创意呈现替代行为和危机计划沟通？
当然可以。HeyGen通过动态引人入胜的视频，支持创意呈现替代行为和危机计划沟通。其模板和品牌控制有助于保持一致性，使关键信息对所有利益相关者都易于获取且有影响力。
HeyGen的AI化身和可访问性功能如何增强对预防策略的理解？
HeyGen多样化的AI化身和强大的可访问性功能，如多语言旁白和字幕，增强了不同受众对预防策略的理解。这确保了诸如功能性行为评估和数据收集见解等重要信息能够被儿童、学生、教师和家长清晰传达和吸收。