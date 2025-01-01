如何创建吸引顶尖人才的ATS概述视频
通过动态的ATS概述视频提升您的招聘营销，使用逼真的AI虚拟形象吸引候选人。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一段30秒的招聘视频，专为招聘人员和招聘经理量身定制，展示如何通过可定制的视频模板简化候选人管理。视觉美学应现代且充满活力，采用快速剪辑和从脚本生成的屏幕文本，突出通过HeyGen丰富的模板和场景库创建ATS概述视频的效率。
为中小型企业开发一段60秒的吸引人视频，展示将申请人跟踪系统无缝集成到招聘流程中的过程。语气应友好且以解决方案为导向，使用HeyGen的媒体库/素材支持可视化从申请到录用的旅程，并通过清晰的字幕/说明确保可访问性，强化关于招聘吸引人视频的关键信息。
为招聘营销专家设计一段简短的15秒社交媒体短视频，强调快速创建专业ATS概述视频。这个节奏快且视觉吸引力强的剪辑应利用HeyGen多样化的视频模板，展示如何通过纵横比调整和导出功能即时适应各种平台的内容，使其成为社交媒体招聘营销活动的理想选择。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助人力资源团队创建引人入胜的ATS概述视频？
HeyGen使人力资源团队和招聘人员能够轻松创建引人入胜的ATS概述视频。我们的平台提供一系列可定制的视频模板，专为使您的招聘过程对候选人更具吸引力和信息性而设计。通过HeyGen，您可以轻松将复杂的申请人跟踪系统信息转化为简短而有影响力的视频。
HeyGen是否提供可定制的AI驱动模板用于招聘营销？
是的，HeyGen提供了一系列强大的AI驱动模板，完全可定制以满足您所有的招聘营销需求。这些模板经过专业设计，能够吸引注意力，让您快速高效地制作高质量的招聘视频。您可以调整每个元素以匹配您的品牌，并有效传达您的信息。
HeyGen的招聘视频中可以使用AI虚拟形象和专业语音吗？
当然可以。HeyGen利用先进的AI虚拟形象和专业语音提升您的招聘视频。您可以从多样的AI虚拟形象中选择来展示您的内容，并直接从脚本生成自然的语音，确保为潜在候选人提供精致且引人入胜的展示。这使您的招聘过程中的沟通保持一致且高质量。
是什么让HeyGen的视频创建过程对制作ATS友好内容的招聘人员来说如此高效？
HeyGen简化了招聘人员的视频创建过程，使他们能够以无与伦比的轻松制作ATS友好内容。我们直观的界面结合现成的视频模板，帮助您快速生成简短且信息丰富的视频，在竞争激烈的招聘环境中脱颖而出。这种效率确保您的招聘工作既有效又吸引人。