轻松创建辅助技术培训视频
使用HeyGen的AI虚拟形象高效制作适合多样化学习者的无障碍培训视频。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
教育工作者和企业培训师希望实现广泛的数字无障碍性，可以制作一个90秒的有影响力的视频，解释字幕在无障碍培训视频中的重要作用。通过专业和信息丰富的视觉风格，该视频应展示如何使用HeyGen的工具轻松添加字幕，强化对所有学习者的数字无障碍承诺。
在为各种辅助技术开发可扩展的培训解决方案时，组织需要具成本效益的视频制作。生成一个2分钟的系列概述，展示HeyGen的从脚本到视频功能如何快速创建广泛的在线视频教程。视频将采用动态和吸引人的视觉风格，利用多样的模板和场景来吸引观众，以友好和鼓励的旁白呈现。
为经验丰富的用户制作一个45秒的快速提示视频，可以解锁特定语音控制辅助技术的高级功能。制作这个专注的在线视频教程，采用清晰、详细的视觉呈现，通过媒体库/库存支持加入相关设备截图和界面元素。精准的技术旁白将引导技术娴熟的观众优化使用这些复杂的辅助技术。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen的AI虚拟形象如何增强辅助技术的无障碍培训视频？
HeyGen的可定制AI虚拟形象为培训内容提供了一个引人入胜且一致的屏幕呈现。这些AI代言人可以提供清晰的解释，使在线视频教程对辅助技术用户更易于理解。
HeyGen是否提供工具以确保视频内容的数字无障碍性？
是的，HeyGen集成了AI字幕生成器，可以自动生成字幕，大大提高了所有观众的数字无障碍性。此功能确保您的无障碍培训视频能够覆盖更广泛的观众，包括那些依赖字幕理解内容的人。
HeyGen平台创建培训视频的关键技术特征是什么？
HeyGen的AI驱动工具使用户能够从文本脚本生成视频，配有旁白和可定制的虚拟形象。这个高效的文本到视频生成器简化了在线视频教程的制作，提供了一个可扩展的解决方案以满足多样化的培训需求。
用户可以在HeyGen中定制AI虚拟形象和品牌以进行专业化培训吗？
当然可以，HeyGen允许对AI虚拟形象进行广泛的定制，包括外观和声音，以及全面的品牌控制。这确保您的辅助技术培训视频在传递定制内容的同时保持一致的品牌形象。