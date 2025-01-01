使用AI创建评估指导视频
利用AI化身提供清晰、有影响力的评估视频，吸引学生并简化培训。
96/2000
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
您是一名企业培训师，想要革新您的形成性评估方法吗？制作一个45秒的专业视频，使用简洁的图形和冷静、清晰的配音，利用HeyGen的文本转视频功能制作简明、互动的视频指南。
示例提示词2
为人力资源部门制作一个90秒的现代培训视频，最大化学习者的参与度并增强知识保留。视频应包含动态场景切换、信息丰富的视觉效果和由HeyGen生成的清晰字幕，以有效覆盖复杂主题。
示例提示词3
了解如何通过一个引人入胜的30秒视频简化教学设计师的培训，视频应展示AI驱动的评估视频，使用HeyGen媒体库/素材支持的快速、激励人心的视觉效果和自信的配音，展示效率。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助创建AI驱动的评估视频？
HeyGen使用户能够轻松创建专业的“AI驱动评估视频”和“培训视频”，使用从文本生成的逼真“AI化身”，帮助通过动态内容有效“吸引学生”。
HeyGen有哪些功能可以简化培训视频的创建？
HeyGen通过直观的“AI工具”如“文本转视频”转换和访问预设计的“模板”来“简化培训”视频的创建，显著减少制作时间和精力。
HeyGen可以将AI化身融入评估指导视频中吗？
是的，HeyGen允许您在“评估指导视频”中展示多样的“AI化身”，通过提供一个动态且引人入胜的演示者来“增强知识保留”，适用于“形成性评估”内容。
HeyGen如何支持教师和K-12教育工作者创建视频内容？
HeyGen赋能“教师”和“K-12”教育工作者高效“创建评估指导视频”和其他“培训视频”。这种能力帮助“吸引学生”，并通过专业的“AI化身”使复杂概念更易于理解。