创建吸引用户的应用程序引导视频
通过引人入胜的视频提升用户激活和留存率。使用HeyGen的AI虚拟形象创建有效的应用内指南。
制作一个简洁的30秒微视频，面向现有用户探索新功能，作为互动指南。采用简洁的分步视觉风格，结合清晰的文本转视频脚本说明，展示应用程序的关键功能。
开发一个专业的60秒SaaS引导视频，针对评估新产品的商业用户，突出其核心价值主张。利用AI虚拟形象以流畅的演示风格解释复杂的优势及实现方法。
设计一个有用的25秒视频教程，解决应用程序中的常见用户问题或故障排除提示。视觉和音频风格应平静且令人安心，使用字幕/说明确保所有用户的清晰度和可访问性。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化创建引人入胜的应用程序引导视频？
HeyGen使您能够轻松创建引人入胜的应用程序引导视频。借助其AI驱动的工具和免费文本转视频生成器，您可以快速将脚本转化为专业的微视频，简化您的应用程序引导流程。
HeyGen能否在客户引导视频中使用AI虚拟形象和语音演员？
是的，HeyGen允许您在客户引导视频中整合逼真的AI虚拟形象和AI语音演员。这一功能有助于为新用户提供个性化且一致的视频教程，提升他们的学习体验。
HeyGen的工具如何通过视频教程增强用户激活？
HeyGen的视频创建工具通过启用互动指南和动态引导视频显著增强用户激活。其AI字幕生成器等功能确保您的内容可访问且有效，从而提高用户参与度。
HeyGen为SaaS引导视频提供哪些品牌选项？
HeyGen为您的SaaS引导视频提供强大的品牌控制，允许您保持品牌一致性。您可以轻松整合您的标志、品牌颜色，并使用可定制的模板，使您的引导视频独具特色。