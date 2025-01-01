轻松创建反骚扰职场视频

轻松设计专业的反骚扰培训视频，利用可定制的模板和场景高效满足法律要求。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个45秒的微学习视频，面向所有员工，采用引人入胜的视觉效果和多样化的AI化身，展示如何营造包容的环境。音频应友好且易于接近，充分利用HeyGen的AI化身传递有影响力且易于理解的信息。
示例提示词2
您的任务是为经理和人力资源专业人士开发一个全面的1.5分钟职场骚扰培训视频，描绘真实场景，采用富有同情心的视觉风格。通过自动字幕/说明确保复杂主题的可访问性和清晰度，这对于理解和遵守法律要求至关重要。
示例提示词3
构思一个简洁的30秒反骚扰提醒视频，面向远程团队和新员工，具有清晰的视觉效果，并允许多语言旁白以弥合地理和语言差距。利用HeyGen的语音生成功能，提供多样的声音选项以实现有效的远程培训。
基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

如何创建反骚扰职场视频

利用AI轻松为您的HR团队制作引人入胜、合规的反骚扰培训视频，确保包容的环境。

1
Step 1
选择模板或编写您的脚本
从为创建有效反骚扰培训视频而设计的可定制视频模板中选择，或将现有脚本直接粘贴到文本转视频编辑器中。
2
Step 2
选择您的AI化身和声音
从多样化的AI化身中选择以传达您的信息。自定义他们的外观并选择与您的品牌一致的声音，使您的培训更具相关性和影响力。
3
Step 3
整合视觉效果并完善细节
通过使用我们的媒体库/库存支持整合强大的视觉效果来增强您的信息，创建真正引人入胜的内容。添加品牌元素和字幕以确保所有员工的清晰度和可访问性。
4
Step 4
最终确定并有效分发
视频完成后，使用纵横比调整和导出功能优化其在任何平台上的表现。轻松与您的HR团队分享或集成到您的LMS中，以确保广泛的覆盖和合规性。

简化复杂的人力资源教育

将复杂的反骚扰政策转化为清晰、易于理解的视频内容，使重要的人力资源教育对所有员工都易于理解。

常见问题

HeyGen如何简化反骚扰培训视频的制作？

HeyGen利用先进的AI视频生成技术和逼真的AI化身，将文本脚本转化为引人入胜的反骚扰培训视频。这种文本转视频的AI方法显著简化了人力资源团队的内容制作，确保高质量、合规为重点的材料。

我可以自定义职场骚扰培训视频的外观和品牌吗？

当然可以！HeyGen提供可定制的视频模板和广泛的品牌控制，允许您轻松整合公司的标志、颜色和媒体。这确保了您的职场骚扰培训视频在传递引人入胜的内容时保持品牌一致性。

HeyGen如何支持多语言和可访问的反骚扰合规培训？

HeyGen提供强大的多语言旁白和自动字幕/说明，使您能够创建满足多样语言需求和可访问性要求的反骚扰培训视频。这确保了您的合规努力与法律要求保持一致，有效地覆盖更广泛的受众，包括远程培训场景中的人员。

HeyGen是否与现有的学习管理系统（LMS）兼容以进行培训分发？

是的，使用HeyGen生成的视频可以轻松导出为各种格式和纵横比，确保与大多数LMS/LXP和现有远程培训平台的无缝兼容。此功能为您的AI驱动工具提供了最大的易用性和高效的分发。