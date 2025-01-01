使用AI快速创建反骚扰视频

通过强大的AI化身简化员工培训计划，比以往更快地创建有影响力且合规的骚扰视频。

120/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一段2分钟的情景视频，面向所有员工，作为识别微妙性骚扰形式的复习。视频需要真实且引人入胜的视觉风格，利用HeyGen的多样化AI化身展示各种情况，配以亲切而坚定的音调，使内容在合规培训中高度相关且具有影响力。
示例提示词2
为小企业主和团队负责人开发一段45秒的引人入胜的解释视频，强调无骚扰环境的重要性。此提示要求直接且充满力量的视觉风格，使用HeyGen提供的生动模板和场景，突出关键责任并促进包容性文化，有效地作为生成引人入胜内容的快速指南。
示例提示词3
为远程团队创建一段1分钟的信息视频，专门解决虚拟沟通渠道中的骚扰问题。视觉和音频风格应动态且易于访问，结合屏幕共享示例和清晰简洁的叙述，从结构良好的视频脚本中提取，轻松通过HeyGen的文本转视频功能制作，确保在分布式工作团队中传达一致的信息。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何创建反骚扰视频

快速制作有影响力的反骚扰培训视频，利用可定制的模板和逼真的AI演示者有效地教育您的团队。

1
Step 1
创建您的视频脚本
首先概述您的反骚扰培训的关键信息。利用文本转视频功能，将您的书面内容无缝转换为动态场景。
2
Step 2
选择AI化身和视觉效果
通过选择多样化的AI化身来展示您的内容，提高参与度。浏览我们的媒体库，寻找相关的库存视频和图像，以清晰地说明复杂主题。
3
Step 3
应用旁白和品牌
使用先进的旁白生成技术为您的视频生成自然的旁白。通过品牌控制加入公司的标志和颜色，以保持专业和一致的外观。
4
Step 4
生成并分享您的视频
完成您的培训内容并生成视频。使用纵横比调整和导出功能，确保您的视频针对各种平台进行了优化，准备好分发给您的团队。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化复杂培训

.

将复杂的反骚扰政策和程序转化为清晰、易于访问且引人入胜的视频内容，以实现有效的员工教育。

background image

常见问题

HeyGen如何帮助我的组织创建有效的骚扰培训视频？

HeyGen是一个先进的AI视频生成器，简化了创建引人入胜且信息丰富的反骚扰视频的过程。您可以利用我们的AI化身和文本转语音技术，为您的员工培训计划开发引人入胜的内容。

HeyGen为合规培训提供哪些可定制的视频模板？

HeyGen提供多种专为合规培训设计的可定制视频模板，包括性骚扰培训视频模块。这些模板可以轻松适应您的自定义视觉效果和品牌，以满足您组织的特定需求。

HeyGen的AI化身能有效传达反骚扰政策等敏感话题吗？

是的，HeyGen的逼真AI化身和AI演示者非常适合以一致的专业性和清晰度传达敏感内容，如反骚扰政策。这确保了您的远程培训计划传达引人入胜的内容和清晰的信息。

使用HeyGen生成内部沟通视频内容是否容易？

当然，HeyGen是一个直观的在线视频制作工具，使您能够在几分钟内从简单的视频脚本生成视频。这使得使用我们的文本转语音技术创建专业的内部沟通和各种培训材料变得非常高效。