创建反歧视培训视频：简化合规

通过使用AI化身轻松创建引人入胜的反歧视培训，提升合规性并促进尊重的工作场所。

141/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为所有员工创建一个45秒的情景视频，生动展示工作场所骚扰的例子及其正确的报告程序。视觉风格应真实且敏感，使用细腻的动画描绘具有挑战性的情境，并配以直接且信息丰富的声音。强调法律合规培训内容的重要性，使用HeyGen的文本转视频功能轻松制作，确保信息准确传达。
示例提示词2
为人力资源经理和学习与发展团队制作一个30秒的解释视频，展示他们如何轻松创建反欺凌安全培训视频。美学风格应现代且充满活力，使用鲜艳的色彩和简洁的屏幕文字，配以积极向上的音频风格。突出使用HeyGen的模板和场景快速定制培训材料的效率和灵活性。
示例提示词3
为团队领导和经理制作一个50秒的激励视频，强调他们在培养真正尊重的工作场所文化中扮演的重要角色。视觉呈现应温暖且富有同情心，结合高质量的团队合作素材，并配以鼓舞人心且清晰的旁白。此培训视频可以通过HeyGen无缝的语音生成有效传达复杂的理念，确保信息专业且真诚。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何创建反歧视培训视频

使用AI驱动的工具和可定制的模板，轻松为您的员工制作有影响力且法律合规的反歧视培训视频。

1
Step 1
创建您的培训内容
首先选择一个反歧视培训视频模板或粘贴您的脚本以自动生成初始场景。利用我们的可定制模板和场景快速构建您的信息。
2
Step 2
选择您的AI主持人
通过从多样化的AI化身中选择来增强参与度，这些逼真的主持人将您的内容生动呈现，使其更易于员工理解。
3
Step 3
定制和品牌化
使用我们的品牌控制功能，个性化您的视频，添加组织的标志和颜色。这确保您的反骚扰培训与公司的视觉形象完美契合。
4
Step 4
导出和分享
完成您的视频，并使用纵横比调整和导出功能为任何平台准备。提供专业、法律合规的培训内容，促进尊重的工作场所文化。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

促进积极的工作场所文化

.

制作鼓舞人心的视频，促进多样性、公平和包容，鼓励员工积极构建一个尊重和反歧视的工作环境。

background image

常见问题

HeyGen如何快速创建反歧视培训视频？

HeyGen通过将脚本转化为引人入胜的AI驱动培训视频，使用可定制的模板和AI化身，快速创建法律合规的培训内容，包括全面的反歧视培训视频。这简化了员工必需的工作场所合规培训的制作。

我可以为特定工作场所定制反骚扰培训视频吗？

可以，HeyGen提供可定制的模板和AI化身，使您能够根据组织的特定需求定制工作场所骚扰培训视频，并促进尊重的工作场所文化。您可以轻松融入品牌和独特情境以进行有效培训。

AI化身在反欺凌安全培训视频中扮演什么角色？

HeyGen的AI化身为您的反欺凌安全培训视频赋予生命，以自然的语音和表情传递信息。这为员工创造了更具吸引力的内容，确保工作场所行为的关键信息在您的培训视频中得到有效传达。

HeyGen适合于反歧视以外的一般工作场所合规视频吗？

当然。HeyGen是一个理想的在线学习平台，适用于制作各种员工工作场所合规培训视频，包括反骚扰和尊重工作场所文化内容。其功能支持创建多样且有效的培训解决方案。