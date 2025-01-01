创建反贿赂培训视频以确保合规
通过引人入胜的电子学习课程简化您的反贿赂和腐败培训，使用HeyGen的文本转视频轻松生成。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为在国际市场运营的中层管理人员和销售团队制作一段全面的2分钟培训视频，展示与《反海外腐败法》（FCPA）和《英国反贿赂法》相关的复杂场景。视频应采用现实的场景化视觉效果，通过HeyGen的AI虚拟形象展示各种高风险情境中的角色，配以直接、信息丰富的旁白。
为所有员工开发一段1分钟的信息图表风格动画，强调内部控制合规性以及政策中心和礼品与招待登记的正确使用。视觉风格应清晰、品牌化，并使用简洁的文字覆盖，配以鼓励性、清晰的旁白。利用HeyGen的媒体库/素材支持，轻松整合专业图标和图形以强化关键流程。
为现有员工设计一系列吸引人的45秒微学习视频，作为关于道德决策和防止贿赂的复习课程。视觉美学应充满活力和动感，具有快速转换和轻快简洁的旁白。使用HeyGen的模板和场景保持品牌一致性，并加速这些短小而有影响力的模块的制作。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen培训视频如何与我们现有的学习管理系统集成？
HeyGen支持以多种格式导出培训视频，包括与SCORM兼容的学习管理系统兼容的选项。这使得它可以无缝集成到您现有的在线培训基础设施中，成为一种有效的电子学习解决方案。
HeyGen提供哪些技术控制来确保品牌和内容的一致性？
HeyGen提供强大的品牌控制功能，使您能够将公司的标志和颜色融入所有培训视频中。您还可以利用其文本转视频和字幕生成功能，确保所有定制课程选项中的信息传递一致。
HeyGen是否支持创建符合《英国反贿赂法》等法规的合规内容？
HeyGen通过将详细的脚本转化为引人入胜的视频内容，利用AI虚拟形象和旁白生成功能，帮助您创建高度具体的反贿赂和腐败培训。这使得在《英国反贿赂法》或FCPA等法规下的要求能够清晰表达，增强您的整体合规解决方案。
HeyGen能否简化合规培训微学习视频的制作？
当然可以。HeyGen的直观平台，结合其预构建的模板和文本转视频功能，大大简化了微学习视频的创建。您可以快速将合规培训脚本转化为引人入胜的电子学习课程，使用AI虚拟形象，使频繁的内容更新变得高效。