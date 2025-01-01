创建反偏见培训视频：提升多样性与包容性学习

通过HeyGen的AI虚拟形象快速创建动态视频，吸引您的团队参与重要的无意识偏见培训。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
创建一个45秒的多样性培训微课程，专为所有员工设计，采用友好、亲切的视觉美学和鼓励性的旁白。利用HeyGen的模板和场景快速构建相关背景，并通过其旁白生成功能提供一致的高质量音频。
示例提示词2
设计一个90秒的合规培训视频，展示一个常见的无意识偏见场景，针对需要强制培训的员工。采用现实的场景式视觉风格和真实的对话，通过HeyGen的字幕/字幕功能确保可访问性，并通过多样的媒体库/素材支持元素增强现实感。
示例提示词3
制作一个30秒的有影响力的视频，专注于创建反偏见培训视频，以培养经理和团队领导者之间的包容性文化。该视频应采用现代信息图表风格的视觉呈现，配以简洁明了的旁白，并通过HeyGen的纵横比调整和导出功能准备好多平台分发。
如何创建反偏见培训视频

轻松制作有影响力的反偏见培训视频。利用AI虚拟形象和强大功能，建立包容性文化并提供必要的无意识偏见培训。

1
Step 1
粘贴您的脚本
首先将您的脚本直接粘贴到编辑器中。我们的从脚本到视频功能将自动为您的反偏见培训视频生成场景和初始视觉效果。
2
Step 2
选择您的虚拟形象和声音
从多样的AI虚拟形象中选择来呈现您的内容。这些虚拟形象将以自然的声音传达您的脚本，增强无意识偏见培训的参与度。
3
Step 3
添加品牌控制
利用品牌控制应用您的自定义品牌元素，如标志和品牌颜色，确保您的培训视频与组织的身份完美契合。
4
Step 4
导出您的培训视频
生成最终的培训视频，自动生成的字幕/字幕增强了可访问性。您的成品视频已准备好促进包容性文化。

使用案例

澄清复杂的偏见概念

利用AI驱动的视频简化并有效传达复杂或敏感的反偏见主题，提高理解。

常见问题

HeyGen如何帮助创建有效的反偏见培训视频？

HeyGen通过AI虚拟形象和从脚本到视频的技术，帮助L&D和HR团队高效制作引人入胜的反偏见培训视频。这简化了创建关键内容的过程，以促进组织内的包容性文化。

HeyGen提供哪些功能来增强多样性培训内容？

HeyGen提供了一整套功能，包括可定制的AI虚拟形象、多样化的模板和场景，以及旁白生成，非常适合开发有影响力的多样性培训和微课程。用户还可以加入自定义品牌元素以保持一致性。

HeyGen能否简化无意识偏见培训材料的制作？

是的，HeyGen通过其端到端视频生成平台显著简化了无意识偏见培训的制作。从脚本到屏幕，字幕/字幕和从脚本到视频等功能使复杂的无意识偏见场景易于沟通和理解。

HeyGen如何支持企业培训视频中的自定义品牌？

HeyGen允许组织将自定义品牌元素（如标志和品牌颜色）直接集成到他们的培训视频中。这确保了所有合规培训和反偏见培训视频与公司的身份和视觉指南无缝对接。