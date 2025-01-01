创建年度规划视频：更智能、更快速、更出色
利用从脚本到视频的功能，将您的年度计划转化为引人入胜的专业视频，用于业务规划。
开发一个45秒的简洁视频，面向投资者和关键利益相关者，概述明年业务规划的战略支柱。视觉风格应简洁专业，利用HeyGen的“模板和场景”打造精致外观，并结合媒体库中的相关素材来展示市场趋势和增长机会，配以高雅、信息丰富的音轨。
制作一个30秒的社交媒体视频，面向外部观众，如客户和潜在客户，总结年度三大目标。这个视频应节奏明快，配有醒目的文字动画和有冲击力的背景音乐，利用“从脚本到视频”功能快速生成内容，并包含“字幕/说明”以扩大可及性，确保信息广泛传播且清晰。
为高级管理层生成一个75秒的信息视频，详细说明“创建年度规划视频”计划中的具体部门目标。视频应采用清晰的企业视觉风格，减少干扰，展示AI化身呈现数据点和关键策略。确保最终导出经过“纵横比调整和导出”优化，以适应各种平台，保持专业和严肃的语气，通过稳重的旁白传达。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助创建引人入胜的年度规划视频？
HeyGen让您轻松“创建年度规划视频”，真正做到“引人入胜”。利用我们的“模板和场景”以及AI驱动的工具，将您的“业务规划”内容转化为动态、专业的演示，大大缩短传统“视频制作”时间。
AI化身在HeyGen视频制作中扮演什么角色？
“AI化身”是HeyGen“AI视频生成器”的核心，能够让您用逼真、富有表现力的数字主持人展示您的“年度规划视频”。此功能允许高效地将“从脚本到视频”转换，无需传统拍摄即可生动传达信息。
我可以自定义企业年度规划视频的外观和风格吗？
当然可以。HeyGen提供强大的“品牌控制”功能，确保您的“企业视频”完美契合公司的形象。您可以轻松整合您的标志、品牌色彩，并使用各种“模板和场景”来保持一致且专业的美学风格贯穿所有“视频制作”。
HeyGen如何简化从脚本到视频的制作过程？
HeyGen通过实现无缝的“从脚本到视频”转换，彻底革新了“视频制作”。只需输入您的文本，我们的“拖放编辑器”结合“语音生成”和“字幕/说明”功能，快速生成精美视频，使任何“解释视频”或培训内容的制作过程变得极其高效。