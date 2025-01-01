使用AI创建年度目标视频

将您的年度目标转化为引人入胜的视频，并通过我们高效的从脚本到视频功能与利益相关者清晰沟通。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个60秒的振奋人心且简洁的目标设定视频，专为寻求动力的企业家和个人设计。此AI视频制作应包含明亮、鼓舞人心的视觉效果和激励人心的背景音乐，内容通过HeyGen的从脚本到视频功能轻松生成，解释实现成功的实际步骤。
示例提示词2
制作一个30秒的简洁自信的概览视频，专为潜在投资者量身定制，突出贵公司的战略年度目标。运用复杂的数据驱动视觉效果和专业、清晰的旁白，利用HeyGen的可定制模板和场景，打造一个精致且有说服力的未来目标和进展展示。
示例提示词3
生成一个15秒的年度目标视频动态摘要，作为社交媒体内容面向更广泛的公众受众。这个引人入胜的短片应包含生动、快速的视觉效果和流行的音乐，并可通过HeyGen的纵横比调整和导出功能轻松优化，以确保最大范围的传播和影响。
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何创建年度目标视频

使用HeyGen的AI视频制作工具，轻松创建专业且引人入胜的年度目标视频，以激励您的团队、告知利益相关者，并使每个人与您的愿景保持一致。

1
Step 1
粘贴您的年度目标脚本
首先将您的年度目标内容粘贴到HeyGen的从脚本到视频功能中。我们的AI将自动将您的文本转换为引人入胜的视频场景，为您的年度目标视频奠定基础。
2
Step 2
选择您的AI虚拟形象和模板
从多样化的AI虚拟形象中选择一个来展示您的年度目标。您还可以利用可定制的模板，快速建立一个专业且符合品牌的视觉风格。
3
Step 3
生成专业旁白
为您的视频增强高质量的旁白。利用HeyGen的旁白生成功能，制作出自然的叙述，清晰地向您的观众传达您的目标和愿景。
4
Step 4
导出并分享您的愿景
查看您完成的年度目标视频并进行任何最终调整。然后，使用我们的纵横比调整和导出功能，以完美的格式下载它，用于演示、社交媒体或内部分享。

使用案例

生成引人入胜的社交媒体视频

快速制作引人入胜的视频片段，在社交媒体平台上传达年度目标的进展或成就。

常见问题

HeyGen如何帮助我高效创建年度目标视频？

HeyGen通过其先进的AI视频制作技术，轻松帮助您创建引人入胜的年度目标视频。只需输入您的脚本，我们的平台就会将其转化为动态的年度目标视频，具备从文本到视频的功能和可定制的模板。

HeyGen提供哪些功能来制作专业的目标设定视频？

为了制作真正专业的目标设定视频，HeyGen提供逼真的AI虚拟形象和先进的旁白生成功能，以清晰传达您的信息。您还可以应用品牌控制，确保您的视频与公司美学一致。

我可以自定义年度目标概览视频的视觉元素和纵横比吗？

当然可以！HeyGen的年度目标概览视频制作工具允许您通过我们的模板和场景进行广泛的自定义，并提供完整的品牌控制。您还可以利用纵横比调整和导出功能，优化您的视频以适应各种平台。

使用HeyGen的AI快速制作高质量的年度目标视频吗？

是的，HeyGen专为高效的端到端视频生成而设计，使您能够快速制作高质量的年度目标视频。我们直观的AI视频制作工具简化了整个过程，使创作变得快速而简单。