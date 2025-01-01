为参与的团队创建全员会议视频
通过从脚本生成专业文本到视频，简化会议制作并增强远程沟通。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
创建一个振奋人心的60秒视频，庆祝公司近期的里程碑和员工参与度，面向全体公司员工。该视频应采用动态视觉风格，使用明亮的色彩和快速的过渡，结合激励人心的音乐，利用现成的视频模板。强调使用HeyGen的模板和场景轻松制作引人注目的庆祝内容。
示例提示词2
开发一个信息丰富的90秒全员会议视频，面向所有员工，重点关注季度业绩回顾。视觉美学应专业且数据驱动，使用简洁的图形和沉稳的旁白，确保所有观众都能轻松理解。此提示强调HeyGen生成自动字幕的能力，使复杂信息在创建全员会议视频时易于消化。
示例提示词3
想象一个由高级领导层制作的75秒强有力的视频，向全公司传达战略信息，旨在通过引人入胜的故事增强远程沟通。视觉和音频风格应权威、精致且鼓舞人心，具有强烈的叙事弧线。突出HeyGen的从脚本到视频的文本转换功能，以高效地将书面演讲转化为高质量的制作，而无需大量拍摄。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
1
Step 1
选择您的视频模板
首先浏览为全员会议设计的多种可定制视频模板。选择最适合您公司品牌和信息的布局，以高效创建全员会议视频。
2
Step 2
添加您的脚本和AI化身
将您的会议脚本粘贴到生成器中。然后，从多样的AI化身库中选择一个来展示您的内容。这些栩栩如生的AI化身将使您的信息栩栩如生，无需实体主持人。
3
Step 3
生成旁白和字幕
通过自动添加AI驱动的字幕/说明，确保完全的可访问性和参与度。我们的AI字幕生成器准确地转录您的内容，使其对所有团队成员可访问。
4
Step 4
导出并分享您的会议
通过审核所有元素来完成您的视频。一旦满意，按照您所需的纵横比导出您的专业会议录制，准备与远程团队在所有平台上分享。
常见问题
使用HeyGen进行全员会议的好处是什么？
HeyGen帮助您以更具吸引力的方式创建全员会议视频，简化会议制作，通过动态、专业的内容提升员工参与度。
AI化身在HeyGen的专业会议录制中扮演什么角色？
HeyGen的AI化身充当AI语音演员，清晰地传达您的信息，使专业会议录制高效且高质量，无需现场主持人。
HeyGen是否提供快速内容创建的全员会议视频模板？
是的，HeyGen提供多种完全可定制的视频模板，使您能够快速制作专业且具有品牌特色的全员会议视频。
HeyGen如何确保在全员会议期间为远程团队提供可访问性和覆盖面？
HeyGen通过提供AI字幕生成器和多种语言支持远程团队，确保全球全员会议中所有参与者的可访问性和清晰沟通。