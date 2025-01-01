创建AI工作流程集成视频
通过智能的从脚本到视频功能，自动化您的视频制作流程，并简化营销或培训的工作流程。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
企业培训师和人力资源部门可以通过创建一个专业的45秒教学视频，发现个性化“AI培训视频”的力量，在人力资源入职期间介绍新员工。采用简洁且信息丰富的视觉风格，配以友好的“AI化身”在舒缓的背景音乐中解释公司政策。此视频应强调使用HeyGen的高级“AI化身”无缝创建过程和专业传递复杂信息的能力。
希望简化工作流程的销售团队和客户成功经理应制作一个有说服力的60秒视频，展示HeyGen如何提升“销售演示”和“客户支持”沟通。视觉和音频风格必须现代清晰，配以动态图形、引人入胜的AI旁白和自动生成的“字幕/说明”，确保关键优势清晰传达给多样化的观众。此演示将有效展示个性化视频外展的效率。
对于忙碌的企业家和内容创作者，制作一个时尚的15秒视频，突出HeyGen作为终极“AI视频生成器”的能力，能够在几分钟内制作出惊艳的视觉效果。利用视觉吸引力的风格，快速剪辑和充满活力的配乐，展示在平台内轻松选择各种“模板和场景”的过程。这个简短而有影响力的视频将激励用户快速创建引人入胜的内容，而无需大量编辑。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化各种需求的视频制作过程？
HeyGen是一款先进的AI视频生成器，能够让用户轻松创建AI工作流程集成视频。它允许您通过简单的脚本自动化视频制作，使用AI化身和AI旁白，大大简化您的工作流程。
HeyGen能否为商业应用创建定制的AI培训视频？
当然可以。HeyGen使企业能够制作高质量的AI培训视频和内容，用于人力资源入职、营销活动和销售演示。您可以轻松创建AI代言人，以一致且有效地传达您的信息。
HeyGen中有哪些AI视频定制的创意选项？
HeyGen为您的AI视频项目提供广泛的创意灵活性。您可以利用多种模板，自定义AI化身，使用高级AI旁白，并应用AI字幕生成器以获得精美的输出。
AI化身如何增强HeyGen视频中的沟通效果？
HeyGen中的AI化身为您的内容提供专业且引人入胜的呈现，从客户支持到营销活动。它们可以通过自然的表情和动作传达您的脚本，使您的信息更具影响力和个性化。