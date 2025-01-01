轻松创建AI素养视频

利用HeyGen的从脚本到视频功能，将复杂概念转化为引人入胜的高质量培训视频。

108/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一段90秒的解释视频，展示AI视频平台如何简化营销团队的内容创作。视觉上结合现代流畅的图形和动画文字覆盖来展示工作流程，配以专业权威的声音。该视频应利用HeyGen的从脚本到视频功能以及多样的模板和场景，展示高质量培训视频的快速制作。
示例提示词2
为高中生制作一段45秒的教育视频，展示AI在日常生活中的应用，使技术更具亲和力。视觉风格应明亮动态，使用媒体库/库存支持中的真实案例，配以亲切对话的声音。通过整合HeyGen的字幕功能，确保所有观众都能轻松理解这段引人入胜的AI故事。
示例提示词3
设计一段2分钟的培训视频，专为企业学习与发展团队制作，展示为全球团队创建高级AI素养视频的过程。视觉方法应专业详细，包含逐步演示，配以清晰的指导性旁白。利用HeyGen的AI化身和强大的旁白生成功能，提供这一全面指南，帮助创建有影响力的培训视频。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

AI素养视频的制作流程

轻松制作引人入胜的AI素养视频，用HeyGen强大的AI视频平台将复杂概念转化为易于理解的内容。

1
Step 1
粘贴您的脚本
将您的AI素养内容输入脚本编辑器，利用HeyGen的从脚本到视频功能构建您的初始视频。
2
Step 2
选择AI化身
从多样的AI化身中选择一位作为您的屏幕主持人，为您的培训视频增添专业气息。
3
Step 3
生成旁白
使用HeyGen的旁白生成功能，为您的引人入胜的视频制作自然的旁白，确保观众的清晰沟通。
4
Step 4
应用品牌并发布
使用品牌控制集成您的品牌标志和颜色，然后发布您的高质量培训视频，与全球团队分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化复杂的AI概念

.

利用HeyGen的AI视频平台简化复杂的AI主题，使其对任何观众都易于理解。

background image

常见问题

HeyGen如何简化AI素养视频的制作？

HeyGen是一个先进的AI视频平台，利用逼真的AI化身和复杂的从文本到视频的创作，简化视频制作。这使得无需广泛的技术技能即可快速开发引人入胜的高质量培训视频和解释视频。

HeyGen能否支持定制视频模板和教育内容的品牌化？

是的，HeyGen提供定制视频模板和强大的品牌控制，包括标志和颜色，以确保您的教育视频完美契合您组织的身份。这使得它非常适合学习与发展团队创建定制培训视频。

HeyGen提供哪些功能来为全球团队创建多语言AI视频？

HeyGen的AI视频创作工具包括先进的多语言旁白和自动字幕生成，能够无缝地本地化您的内容。这使得全球团队能够制作引人入胜的视频，与全球多样化的观众产生共鸣。

HeyGen如何确保专业用途的高质量培训视频？

HeyGen是一个为专业输出设计的AI视频平台，提供逼真的AI化身、清晰的旁白生成和高分辨率导出等功能。这些能力确保所有创建的培训视频不仅引人入胜，而且符合专业质量标准。