创建赢得交易的账户规划视频
通过动态视频节省时间并提高账户规划的参与度，利用HeyGen强大的AI虚拟人。
为销售运营和培训部门开发一段1.5分钟的教学视频，详细说明如何定制和部署账户规划模板。视觉风格应清晰且以教程为基础，包含屏幕共享元素和干净的过渡效果，并配有专业的旁白。此视频将通过HeyGen的文本转视频功能高效生成，将书面指令转化为易于理解的视觉指南。
制作一段45秒的动态视频，面向市场和销售团队，展示规划视频在跨职能对齐和战略沟通中的强大作用。视觉风格应快速且激励人心，结合快速剪辑、震撼的视觉效果和振奋人心的配乐。利用HeyGen的语音生成功能传达清晰且鼓舞人心的信息，突出简洁视频规划的优势。
为全球销售团队和关键利益相关者创建一段2分钟的深入视频，解释成功的账户规划策略及其可衡量的成果。视觉风格应全面且易于理解，包含专业的数据可视化和清晰的解释。为了确保多元化观众的最大可访问性和理解，使用HeyGen的字幕/说明功能为所有口语内容提供字幕。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何利用AI创建引人入胜的账户规划视频？
HeyGen利用先进的AI虚拟人和免费文本转视频生成器来简化创建账户规划视频的过程。这使用户能够快速将脚本转化为专业的规划视频，增强利益相关者的演示效果。
HeyGen提供哪些技术能力来定制我的账户规划内容？
HeyGen提供强大的品牌控制，包括自定义标志和颜色，以及多样化的模板和场景，以定制您的账户规划视频。我们的AI视频生成器还允许无缝调整纵横比和导出到各种平台。
HeyGen如何通过AI语音和视觉元素协助有效的账户规划视频？
HeyGen集成了AI语音演员提供专业的旁白，并自动生成字幕以提高账户规划视频的参与度。此外，我们广泛的媒体库/素材支持确保任何规划场景的视觉丰富内容。
HeyGen能否帮助我的销售团队高效创建个性化的账户规划内容？
当然可以。HeyGen的文本转视频功能和AI虚拟人使您的销售团队能够快速创建个性化的账户规划视频。这一功能有助于节省时间并提高所有利益相关者演示的参与度。