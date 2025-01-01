创建无障碍设计视频：轻松且包容的内容
通过HeyGen添加精确的字幕和说明文字，轻松让您的视频对所有用户数字无障碍。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个90秒的解释视频，面向视频制作人和营销团队，重点介绍全面音频描述的必要性，以便让有障碍的用户能够访问内容。视频应具有吸引力，展示简短的视觉内容示例，并进行描述性叙述，配以清晰且富有表现力的声音。突出HeyGen的“语音生成”功能如何简化有效音频描述的创建。
为教育工作者和企业培训师开发一个2分钟的教程风格视频，说明创建无障碍教学视频的最佳实践，特别是考虑依赖屏幕阅读器的用户。视觉和音频风格应友好、专业且易于接近，配有主持人。利用HeyGen的“AI虚拟人”来传递内容，提供一致且引人入胜的虚拟讲师。
设计一个45秒的动态营销视频，面向小企业主和营销助理，强调从一开始就进行无障碍视频内容创作的前期规划的重要性。视觉风格应充满活力，快速剪辑，配以充满活力的声音，展示简化的规划阶段。说明HeyGen的“从脚本到视频”功能如何启动以无障碍为先的规划过程。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助创建无障碍视频内容？
HeyGen通过提供AI虚拟人和“自动字幕”等功能简化了创建“无障碍视频”的过程，以增强“视频无障碍性”并帮助“有障碍的用户”。
HeyGen提供哪些功能以满足网页内容无障碍指南？
HeyGen通过提供“字幕”和“说明文字”生成功能支持“网页内容无障碍指南”（WCAG）的合规性，这对于提供口语内容的“文字记录”至关重要。这确保了您的“无障碍教学视频”具有包容性。
HeyGen视频能被屏幕阅读器和辅助技术理解吗？
是的，HeyGen强大的从文本到视频功能确保所有口语对话都清晰表达，并以“字幕”和“文字记录”形式提供，使您的“数字无障碍”工作对“屏幕阅读器”更有效。
我可以采取哪些步骤确保音频描述集成到HeyGen视频中？
为了有效集成“音频描述”以实现“视频无障碍性”，HeyGen用户可以在“前期制作”中将详细的叙述描述直接纳入视频脚本中。这确保所有重要的视觉信息都能传达给“有障碍的用户”。