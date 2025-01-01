轻松创建无障碍合规视频
简化您的无障碍合规视频。使用HeyGen的高效文本转视频功能，快速将脚本转换为对所有残障用户完全无障碍的视频。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为内容创作者和视频编辑者开发一段90秒的教学视频，实际展示关键视频无障碍功能的实施。这段视频应展示动态屏幕录制示例，演示字幕和音频描述的有效使用，采用专业和指导性的语气。利用HeyGen的字幕功能和AI虚拟形象，提供清晰、可操作的步骤以增强视频的无障碍性。
制作一段2分钟的合规培训视频，针对联邦机构或大型企业的人力资源和法律部门，解释数字内容的Section 508要求的复杂性。视频应采用专业、企业化的美学风格，由类人HeyGen AI虚拟形象进行清晰、权威的解说，利用各种模板和场景有效传达创建无障碍合规视频的重要性。
为UX设计师和开发者设计一段简洁的45秒意识视频，强调主动设计和测试视频对无障碍性的重要作用，以确保为残障用户提供包容性的体验。采用现代、简洁的视觉风格，配以引人入胜和鼓励性的声音。此视频可以有效利用HeyGen的媒体库/素材支持，提供引人注目的视觉效果，并利用纵横比调整和导出功能适应各种平台。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助创建无障碍合规视频？
HeyGen通过整合关键合规功能，帮助您制作无障碍视频。我们的平台简化了添加必要元素的过程，确保您的内容符合重要的视频无障碍标准，覆盖更广泛的观众。
HeyGen是否支持WCAG 2.1 AA级合规功能，如字幕和描述性文本？
是的，HeyGen支持WCAG 2.1 AA级合规的关键功能。您可以轻松生成和自定义闭合字幕，使您的视频无障碍，并利用基于文本的等效内容提供全面的描述性文本。
HeyGen为视障观众提供了哪些工具？
HeyGen强大的语音生成功能可以用于为您的视频添加详细的音频描述，为视障用户提供重要的上下文。这增强了残障用户的视频无障碍体验。
HeyGen如何帮助满足数字视频内容的Section 508要求？
HeyGen通过支持创建包含无障碍组件的视频，帮助您满足Section 508要求。我们的平台允许包含同步字幕和其他文本等效内容，这些都是数字内容无障碍的基础。