Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一段90秒的引人入胜的教学视频，面向教育工作者和企业培训师，讲解如何使学习材料更具可访问性。视频应具有专业且吸引人的视觉风格，使用清晰的语音生成来解释加入音频描述和提供完整文本记录的好处。突出HeyGen如何简化此类可访问教学视频的制作。
制作一段45秒的有影响力的宣传视频，面向市场团队和社交媒体经理，展示为所有观众创建真正可访问视频内容的积极影响。视觉和音频风格应现代且包容，通过HeyGen的AI虚拟形象展示多样化的代表性，传达普遍设计的理念，适用于残障人士。
为UX/UI设计师和视频制作人设计一段2分钟的全面教程，详细介绍实用的可访问视频设计技巧，如确保适当的颜色对比度和优化屏幕阅读器。视频应采用循序渐进、支持性的视觉风格，提供清晰的示例，展示如何利用HeyGen的模板和场景轻松构建可访问的基础。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
HeyGen如何帮助确保我的视频符合视频无障碍的WCAG标准？
HeyGen通过从您的脚本中自动生成精确的字幕和说明，简化了可访问视频的创建，这对于WCAG合规至关重要。其可定制的模板还帮助保持最佳的颜色对比度和视频设计原则，这对数字无障碍性非常重要。
HeyGen提供哪些工具来改善数字无障碍性的视频字幕和文本记录？
HeyGen提供强大的视频字幕功能，自动将您的文本脚本转换为准确的字幕，以实现可访问的视频内容。这一功能不仅有助于屏幕阅读器，还允许轻松生成文本记录，以扩大您的受众。
HeyGen能否帮助创建对所有观众都包容且可访问的教学视频？
当然可以。HeyGen的AI虚拟形象和文本转视频功能使得制作具有清晰口述和视觉清晰度的教学视频成为可能。通过包含自动字幕，HeyGen帮助使您的内容包容且可访问，覆盖更广泛的受众，包括残障人士。
HeyGen如何支持创建具有有效视频设计的可访问视频内容？
HeyGen提供可定制的模板和品牌控制，允许您管理颜色对比度和使用清晰字体，这些都是可访问视频内容的关键元素。这些功能使用户能够从一开始就实施视频设计最佳实践，确保可读性和视觉清晰度。