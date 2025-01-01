快速轻松创建访问请求视频
通过我们的文本转视频功能生成有影响力的视频，简化身份治理，帮助终端用户获取资源访问权限。
示例提示词1
为IT管理员开发一个45秒的教学视频，突出他们如何高效管理和批准不同应用程序的各种访问请求。采用专业和简洁的视觉风格，包含清晰的屏幕录制和信息覆盖，配以冷静权威的文本转视频旁白。
示例提示词2
为业务用户和新员工创建一个60秒的教程，指导他们如何快速请求访问关键资源。该视频应采用引人入胜的分步骤视觉风格，配有清晰的屏幕高亮和鼓励的语气，由HeyGen的AI虚拟人呈现，提供个性化体验。
示例提示词3
为经理和团队负责人设计一个30秒的简洁视频，展示他们如何轻松为团队中的其他人创建访问请求，以简化资源访问。视频应具有高效的商业导向视觉风格，配以动态过渡和精确解释，并由HeyGen的字幕/字幕增强可访问性。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
1
Step 1
创建您的脚本
首先编写一个清晰的脚本，概述终端用户如何为各种资源创建访问请求。使用HeyGen的“文本转视频”功能从您的文本自动生成视频。
2
Step 2
选择您的AI虚拟人
选择合适的“AI虚拟人”以专业地呈现信息。这有助于指导用户如何获取他们所需的应用程序、权限或角色。
3
Step 3
添加视觉元素
通过相关视觉效果增强您的视频，并确保其符合您的品牌指南。利用“品牌控制”整合您的标志和颜色，加强您的身份治理标准。
4
Step 4
导出和分享
视频完成后，使用“纵横比调整和导出”功能优化其适合不同平台。与您的团队分享新的教学视频，以便用户可以轻松为自己或他人请求访问。
使用案例
常见问题
HeyGen如何通过AI简化视频制作？
HeyGen通过使用逼真的AI虚拟人和先进的文本转视频技术，帮助用户将文本脚本转化为引人入胜的视频，大大加快了内容制作速度。
我可以定制HeyGen创建的视频以匹配我的品牌吗？
当然可以。HeyGen提供全面的品牌控制，允许您整合您的标志、品牌颜色，并从各种模板和场景中选择，以确保所有视频内容的一致性。
HeyGen在配音和可访问性功能方面提供了哪些选项？
HeyGen包括强大的配音生成功能，提供多样的AI声音。此外，您可以轻松为视频添加字幕和说明文字，增强更广泛受众的可访问性。
HeyGen提供了哪些媒体资源和导出选项？
HeyGen提供丰富的媒体库和素材支持，以丰富您的视频。您还可以轻松调整纵横比，并以适合不同平台的各种格式导出完成的内容。