Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
设计一个90秒的视觉故事作品，目标是手工艺行业的小企业主，展示他们手工珠宝系列的改进。视频应具有精致、专业的视觉风格，利用HeyGen的模板和场景功能有效展示产品质量的前后对比。音频应包含从“文本到视频”脚本中提取的平静、专业的旁白，辅以微妙、激励人心的背景音乐，突显其作为“手工艺改进视频制作器”和“视觉故事讲述”的有效性。
为技术用户和教育工作者生成一个全面的2分钟视频教程，演示如何有效使用新的激光切割软件进行复杂的工艺设计。视觉风格将结合软件界面的详细屏幕录制和激光切割机实际操作的实拍镜头，利用HeyGen的从脚本到视频功能进行精确的屏幕文本强调。音频将由信息丰富且精确的AI旁白组成，背景声音极少，展示HeyGen作为先进的“AI视频制作器”用于“原生提示视频创作”和制作“教学视频”。
制作一个简洁的45秒视觉故事作品，面向一般手工艺社区成员，分享优化纱线整理的快速技巧和窍门。视觉风格应动态，快速、吸引人的剪辑展示各种整理“技巧”，同时显著使用HeyGen的字幕/说明以提高可访问性。充满活力、现代的背景音乐将伴随热情的AI旁白，支持关键视觉点，使其成为“手工艺教育”中“视觉故事讲述”的优秀示例。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何简化AI视频创作？
HeyGen通过利用先进的“AI化身”和“文本到视频”技术革新视频制作。这使用户能够高效地创建专业的“教学视频”和其他内容，轻松将脚本转化为引人入胜的视觉叙事，成为强大的“AI视频制作器”。
我可以轻松使用HeyGen的工具生成视频吗？
可以，HeyGen提供“端到端视频生成”体验，配备直观的“拖放编辑器”。这使用户能够创建高质量的“教育内容”等，无需广泛的技术技能，真正成为“DIY视频制作器”。
HeyGen提供哪些高级功能来增强视频效果？
HeyGen通过自然的“AI语音”和自动“字幕/说明”增强“视觉故事讲述”。这些功能确保您的“手工艺教育”视频具有可访问性和高度吸引力，使HeyGen成为领先的“手工艺改进视频制作器”。
HeyGen支持自定义品牌和视觉故事讲述吗？
当然。HeyGen作为强大的“创意引擎”，提供多种“模板”和全面的“品牌控制”以保持品牌一致性。您可以轻松整合您的标志和颜色，创建真正反映您身份和信息的视频。