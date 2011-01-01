课程视频生成器：快速创建引人入胜的电子学习
轻松创建专业在线课程。我们的AI视频生成器通过先进的从脚本到视频功能将文本转化为引人入胜的视频内容。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
想象一个针对市场营销专业人士和内容创作者的45秒动态宣传视频，展示“AI视频生成器”的尖端功能。采用流畅现代的视觉美学，强调多样化“AI化身”的逼真存在。音轨应为自信清晰的“旁白生成”，强调这些化身如何在无需传统拍摄的情况下传递引人入胜的信息。
制作一个为企业培训师和教学设计师设计的30秒简明教学视频，专注于构建引人入胜的“互动课程”以实现有效的“电子学习开发”。视觉方法应直接且信息丰富，使用分屏效果展示从“媒体库/素材支持”中无缝集成视觉元素。友好专业的旁白结合自动生成的“字幕/说明”将确保观众的可访问性和记忆度。
为在线课程创建者和教练开发一个90秒的综合指南，展示如何通过将复杂的想法转化为易于理解的视频课程来简化“课程创建”。视觉呈现应具有教育性且易于跟随，利用动画图形进行“复杂概念可视化”。通过HeyGen的“从脚本到视频”功能生成的旁白应保持清晰和解释性的语调，适用于使用“纵横比调整和导出”的各种平台。
创意引擎
创意引擎
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何作为AI视频生成器服务于课程创建？
HeyGen通过其先进的AI功能让您轻松生成引人入胜的课程视频。只需将您的脚本转换为专业视频，配有逼真的AI化身和同步旁白，使HeyGen成为一个有效的课程视频生成器。
HeyGen提供哪些功能来简化电子学习创作？
HeyGen提供一个直观的平台，具有可定制的模板和品牌控制，简化电子学习创作。您可以通过其用户友好的界面快速设计引人入胜的培训视频和互动课程，加速内容制作。
我可以用我的品牌标识自定义AI生成的视频内容吗？
当然可以。HeyGen允许对AI生成的视频进行广泛的自定义，包括品牌控制以融入您的标志和特定的配色方案。这确保您的在线课程和培训视频始终反映您品牌的独特身份。
HeyGen如何支持多样化的在线课程受众？
HeyGen通过提供多语言的强大旁白生成和自动字幕/说明来支持全球受众。这一功能确保您的在线课程对全球学习者具有可访问性和吸引力，简化视频本地化工作。