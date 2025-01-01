AI课程单元视频制作工具，打造引人入胜的学习体验
快速创建引人入胜的学习体验，通过AI化身将您的课程内容转化为引人入胜的视频。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
通过一个充满活力的45秒演示，吸引EdTech创新者和教学设计师，展示HeyGen如何通过尖端的AI化身丰富学习体验；这段现代、欢快的视频，配以生动的视觉效果和充满活力的背景音乐，展示了这些互动元素的力量，能够有效吸引学习者并传递复杂概念。
为渴望开发产品教程的小企业主和营销团队制作一个实用的90秒视频，展示HeyGen作为终极在线课程视频制作工具，逐步指导他们完成整个过程；视觉风格应明亮且鼓舞人心，配有清晰的字幕/说明文字，以增强多元化观众的可访问性和理解。
为开发人员和IT专业人士展示HeyGen的高效性，在一个时尚、技术导向的30秒广告中，展示如何轻松将技术文档转化为专业视频内容，通过从文本到视频的功能；这次精确的演示，配以最少的背景音乐和由HeyGen的语音生成功能生成的高雅AI旁白，将突出该平台在专业环境中的强大功能。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化课程单元视频的创建？
HeyGen作为一个直观的AI课程创建者，能够让用户轻松地从文本脚本制作专业的课程单元视频。其先进的从文本到视频功能简化了整个内容创建过程，为在线课程提供了引人入胜的体验。
HeyGen能否与现有的学习管理系统或平台集成？
HeyGen被设计为强大的课程创建软件，可以增强任何视频学习平台。虽然具体的集成可能有所不同，但其灵活的输出选项确保了可以嵌入到您现有的在线课程或系统中，并有可能进行API连接。
HeyGen提供哪些功能来创建互动学习体验？
HeyGen通过在视频中加入各种元素，帮助您设计引人入胜的学习体验。您可以利用AI化身，生成精确的字幕，并从模板中构建动态场景，以吸引您的观众。
HeyGen是否支持教育内容的自定义品牌？
当然可以。HeyGen提供全面的品牌控制，允许您使用您的标志、品牌颜色和其他视觉元素自定义您的课程视频。这确保了您作为在线课程视频制作工具的输出与您的品牌形象完美契合。