课程宣传视频制作器：快速创建引人入胜的视频

轻松将您的课程脚本转化为高质量的宣传视频，利用AI驱动的文本到视频生成技术，实现最大影响力。

制作一个吸引在线教育者的60秒课程宣传视频，展示如何将复杂的脚本转化为引人入胜的内容。视觉风格应充满活力，配以现代屏幕图形，并使用HeyGen的配音生成技术生成清晰、专业的配音，突出从脚本到视频的简便性。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为小企业主和营销团队开发一个90秒的教学视频，说明如何制作专业的宣传视频。视觉美学应简洁且信息丰富，使用媒体库/库存支持中的各种视觉效果，搭配欢快的背景音乐和完美同步的字幕/说明文字，以增强可访问性和覆盖面。
示例提示词2
创建一个面向企业家和新内容创作者的30秒活力视频，展示视频制作的速度和简便性。采用充满活力的视觉风格，使用明亮的色彩和友好的AI头像，强调无需编辑经验即可通过模板和场景轻松开始并自定义内容。
示例提示词3
为管理多个平台的数字营销人员设计一个全面的2分钟教程，详细说明如何优化不同社交媒体渠道的视频内容。视觉和音频风格应时尚且权威，包含屏幕录制和动态剪辑，特别突出HeyGen的纵横比调整和导出功能，以实现无缝的多平台部署。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

课程宣传视频制作器的工作原理

在几分钟内轻松制作引人入胜的课程宣传视频，以专业质量和动态内容吸引更多学生。

1
Step 1
选择模板
从多样化的预设计“视频模板”库中选择适合课程宣传的模板。只需选择一个与您的课程主题相符的场景，即可开始制作引人入胜的视频。
2
Step 2
添加您的脚本
粘贴您的课程脚本，我们的“从脚本到视频”功能将其转化为引人入胜的视觉叙事。通过整合“库存媒体库”中的元素进一步增强效果。
3
Step 3
应用视觉增强
通过生成“字幕”以提高可访问性，并添加“动画文本”以突出课程的关键优势，提升视频的吸引力。确保您的信息清晰且引人注目。
4
Step 4
导出您的宣传视频
使用“纵横比调整和导出”功能优化您的“宣传视频”以适应各种平台。在所有渠道上分享您的高质量课程宣传视频，以吸引更多学生。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

创建引人入胜的社交媒体课程宣传

.

轻松设计适合社交媒体的引人入胜的短视频片段，有效地宣传您的课程并引流。

background image

常见问题

HeyGen如何简化宣传视频的编辑过程？

HeyGen利用先进的AI编辑工具和直观的在线编辑器来简化宣传视频的制作。用户可以轻松地将简单的文本提示转化为专业视频，大大减少了传统视频编辑的复杂性。我们的拖放编辑器进一步简化了元素的添加。

HeyGen能否帮助创建带有AI头像和自定义品牌的宣传视频？

当然可以。HeyGen使您能够创建引人入胜的宣传视频，使用逼真的AI头像来增强参与度。您可以通过品牌控制自定义品牌标识，包括标志和颜色，确保每个视频都与您的营销活动一致。我们还提供一系列视频模板以启动您的创意过程。

HeyGen提供哪些高级功能来生成引人入胜的配音和字幕？

HeyGen提供强大的AI编辑工具，用于生成高质量的配音并自动创建精确的字幕或说明文字。这确保了您的宣传内容既可访问又有影响力，使您能够无缝地添加文本、音乐和配音，打造出色的最终产品。

用户使用HeyGen的模板可以多快创建专业的宣传视频？

HeyGen全面的视频模板库和强大的创意到视频生成器使得专业视频的快速创建成为可能。结合我们丰富的库存媒体库，用户通常可以在几分钟内高效地制作出高质量的宣传视频，而不是几个小时。