课程预览视频生成器：创建引人入胜的宣传片
轻松将您的脚本转化为专业的课程预览视频，并通过我们先进的从脚本到视频功能吸引更多学习者。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
以前所未有的方式吸引您的观众，使用专为电子学习平台的营销团队和教学设计师设计的30秒宣传视频。这种现代、动态的视觉展示，结合多样化的AI化身和充满活力的专业配音生成，突出了如何快速制作引人注目的培训课程预览。它强调了栩栩如生的说话头像在将静态内容转化为互动和有说服力的视频体验中的影响。
通过60秒的插图视频简化您的内容创建过程，非常适合需要快速培训材料的小企业主和人力资源部门。凭借简洁的视觉风格和信息丰富、令人安心的音频，此视频展示了如何轻松使用HeyGen的广泛模板和场景自定义课程预览。它突出了文本到视频生成器的效率，使用户能够轻松添加字幕/说明，确保信息清晰易懂。
通过创建一个不可抗拒的50秒营销视频来提高课程注册率，目标是课程创建者和在线学习平台。这种引人入胜、以结果为导向的视觉效果，配以鼓舞人心、权威的音频，展示了强大的课程预览视频生成器如何转变推广。利用HeyGen庞大的媒体库/库存支持来丰富您的内容，并轻松管理适合各种平台的纵横比调整和导出，确保您的营销视频始终看起来精美专业。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
HeyGen如何简化课程预览视频和培训内容的创建？
HeyGen是领先的AI视频生成器，能够让用户快速制作引人入胜的课程预览视频和全面的培训课程。利用先进的AI化身和强大的文本到视频生成器功能，它简化了整个制作过程。
是什么让HeyGen成为创建动态和互动内容的理想文本到视频生成器？
HeyGen擅长将书面脚本转化为引人注目的视频，具有逼真的AI化身和多样化的配音，非常适合构建引人入胜的互动内容。其直观的平台允许高效的视频编辑和快速迭代。
HeyGen能否为专业营销视频提供定制的AI化身和品牌选项？
当然可以。HeyGen支持对您的AI化身进行广泛的定制，并提供全面的品牌控制，确保您的营销视频和产品说明保持一致和专业的外观，有效地强化您的品牌形象。
HeyGen提供哪些支持功能来增强视频的可访问性和制作速度？
HeyGen通过集成的自动字幕生成和丰富的预设计模板库显著提高了可访问性和效率。这些工具简化了视频编辑过程，使高质量内容的创建更快，满足您的所有需求。