Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
轻松创建一个鼓舞人心的45秒课程启动视频，吸引潜在学生，利用我们强大的AI视频生成器和多样的视频模板，将您的脚本转化为惊艳的视觉效果。
想象一个60秒的动画视频，将您的最新教育内容介绍给全球观众；通过友好的视觉风格制作这段引人入胜的作品，丰富的媒体库提供背景视觉效果，并自动生成字幕以提高可访问性。
为您的团队制作一个简洁的30秒动画培训视频，简单解释复杂概念，利用从脚本到视频的快速内容创建，以及适合任何平台的纵横比调整和导出。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何增强引人入胜的课程启动视频和动画培训内容的制作？
HeyGen是一个强大的AI视频生成器，能够让用户快速制作高质量的课程启动视频和动画培训视频。其直观的平台，配备用户友好的界面和丰富的视频模板，简化了整个视频制作过程，使L&D课程创作者能够轻松获取创意内容。
HeyGen如何简化各种教育和营销需求的文本到视频创建过程？
HeyGen通过允许您轻松将脚本转化为动态视频，彻底改变了文本到视频的创建过程。利用先进的AI虚拟形象格式和逼真的语音生成，使教育视频和有影响力的营销内容的生成变得简单高效。
HeyGen能否生成专业的语音和同步字幕以增强知识共享？
是的，HeyGen在生成自然语音和自动同步字幕生成器方面表现出色，这对于有效的知识共享至关重要。这确保了您的培训视频和其他内容对所有观众都是可访问和清晰的。
HeyGen提供哪些高级视频编辑工具来定制AI生成的视频？
HeyGen提供强大的视频编辑工具，允许全面定制您的AI生成视频，包括品牌控制以整合您的标志和颜色。这确保了每一段内容，从教育视频到互动内容，都完美契合您的品牌身份和专业标准。