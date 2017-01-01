课程介绍视频制作器：快速吸引学生

轻松设计引人入胜的在线课程介绍。利用惊艳的模板和HeyGen强大的品牌控制功能。

为在线教育工作者创建一个充满活力的15秒课程介绍视频，介绍数字营销新模块，采用动态视觉风格，使用明亮的色彩和现代欢快的配乐。该介绍应有效利用HeyGen的丰富模板和场景，迅速营造吸引人的氛围，从一开始就抓住学生的注意力。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
设计一个专业的20秒企业培训项目介绍视频，针对寻求技能提升的商务人士，采用简洁、时尚的视觉美学和激励人心的企业音轨。通过语音生成集成AI化身，传递引人入胜的欢迎信息，为视频增添一丝高雅气息。
示例提示词2
为面向年轻学习者的YouTube系列开发一个充满活力的30秒教育介绍，强调友好、动画的视觉风格，配以激励人心的背景音乐。利用HeyGen强大的媒体库/素材支持，展示多样化的学习环境，确保介绍在视觉上吸引人且内容丰富。
示例提示词3
制作一个精致的25秒高级大学课程介绍，面向潜在研究生，采用精致的学术视觉呈现和古典或宁静的激励音乐。通过纵横比调整和导出优化视频，以展示课程的学术严谨性和创新方法。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

如何制作课程介绍视频

使用直观的工具和AI驱动的功能，在几分钟内制作引人入胜且专业的课程介绍视频，确保您的教育内容给人留下深刻的第一印象。

1
Step 1
选择起点
从多种专业设计的模板中选择，以启动您的课程介绍视频，或从空白画布开始，享受完全的创作自由。
2
Step 2
自定义设计
利用强大的自定义工具调整颜色、字体和布局。结合您的品牌标志，并应用动态动画以匹配您的课程风格。
3
Step 3
添加内容
通过集成的媒体库增强您的介绍，包括素材视频、图片和音频。您还可以使用文本转语音生成旁白。
4
Step 4
导出和分享
一旦您的课程介绍视频完美无瑕，轻松下载并以高清格式分享，准备上传到YouTube等平台或集成到您的学习管理系统中。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

阐明复杂的教育内容

.

将复杂的主题转化为清晰、引人入胜的课程介绍，使学习变得易于理解且富有吸引力。

background image

常见问题

如何使用HeyGen创建独特且视觉吸引力强的视频介绍？

HeyGen提供强大的拖放编辑器和广泛的自定义工具来设计独特的视频介绍。您可以利用动画视频、动态场景和庞大的媒体库来创建引人入胜的视觉效果，并真正根据您的喜好进行编辑。

HeyGen是否提供AI功能来提升我的YouTube介绍视频？

是的，HeyGen集成了先进的AI功能来提升您的YouTube介绍。利用文本转语音生成清晰的旁白，并结合AI化身，使您的介绍视频更加动态和专业。

HeyGen有哪些适用于教育或课程介绍视频的模板？

HeyGen提供了大量专为教育和课程介绍视频设计的专业模板。您可以轻松使用品牌控制进行自定义，添加标志展示，并应用独特的字体和颜色以匹配您的教育内容。

我可以轻松从HeyGen导出高质量的介绍视频吗？

当然可以。HeyGen允许您轻松下载和分享高清质量的介绍视频。您还可以利用纵横比调整和无水印导出，确保在任何平台上都能获得专业的效果。